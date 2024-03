Bing : Microsoft affiche une publicité dans Chrome sur Windows 10 et 11, la firme assume

Microsoft veut que vous utilisiez son moteur de recherche Bing plutôt que Google ou autres. Une mise à jour affiche un popup de publicité en ce sens dans le navigateur Chrome.

Depuis quelques temps, Microsoft ne s'embarrasse plus de la moindre subtilité quand il s'agit de vous pousser à utiliser ses produits. Nous avons plusieurs fois parlé de la manière dont la firme fait la publicité de Copilot, son assistant IA virtuel. Mais il existe un autre service qu'elle veut absolument que vous adoptiez : le moteur de recherche Bing. Depuis qu'il intègre une intelligence artificielle basée sur GPT-4, les pubs sont nombreuses. Il y en a dans Windows 11, dans le navigateur Edge, voire même pendant une session de jeu vidéo.

Un comportement insistant et particulièrement pénible pour l'utilisateur, d'autant que parfois, on se demande légitimement si l'on a pas été infecté par un malware tant ça y ressemble. La nouvelle publicité pour Bing est de celle-ci. Attendez-vous à la voir sur Windows 10 et Windows 11 lorsque vous naviguerez sur Internet via Chrome de Google. Microsoft a confirmé qu'il s'agit bien d'un ajout de leur part.

Microsoft confirme que vous verrez une publicité pour Bing dans Chrome

“Il s'agit d'une notification unique donnant aux utilisateurs le choix de définir Bing comme moteur de recherche par défaut sur Chrome. Pour ceux qui choisissent de [le faire], lorsqu'ils sont connectés avec leur MSA [Managed Service Account, ndlr], ils bénéficient également de plus de tours de discussion dans Copilot et dans l'historique des discussions“, explique un porte-parole de Microsoft. Il ajoute que l'entreprise accorde “une grande importance à offrir le choix à [ses] clients. Il existe donc une option permettant de rejeter la notification“.

Vous ne verrez donc plus jamais le popup une fois que vous l'aurez fermé avec le bouton Non, merci. Si vous acceptez la proposition en cliquant sur Oui, l'extension Bing s'installera automatiquement dans Chrome et le moteur de recherche sera configuré comme celui par défaut. Le navigateur demande tout de même confirmation, mais comme Microsoft le sait très bien, la firme a ajouté à cette étape un autre popup vous enjoignant à ne pas revenir en arrière. Il prévient que “si vous le faites, vous désactiverez Microsoft Bing Search pour Chrome et perdrez l’accès à Bing AI avec GPT-4 et DALL-E 3“.

