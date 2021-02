Windows 10 KB4577586 : Microsoft supprime Flash Player avec cette mise à jour automatique

Microsoft déploie en ce moment la mise à jour de Windows 10 KB4577586 de manière automatisée. Ce patch vise essentiellement à supprimer ce qu'il reste de composants Flash Player dans le système d'exploitation. La mise à jour ne supprime néanmoins pas les versions de Flash que vous avez installé manuellement.

Microsoft est en train de pousser une nouvelle mise à jour KB4577586 sur Windows 10. Cette mise à jour est en réalité un patch qui supprime tout ce qui reste des composants système liés à Adobe Flash Player. Autrefois synonyme de contenus riches et de développement du web, Flash Player s'est mué au fil des ans en un héritage embarrassant.

Le premier à tirer à boulets rouges était Steve Jobs qui avait accusé le plugin d'Adobe de provoquer de lourds problèmes de performance empêchant de progresser sur l'autonomie et la puissance des appareils mobiles. Le défunt patron d'Apple recommandait déjà d'utiliser les alternatives open source telles que HTLM5 et CSS 3. A l'époque une écrasante majorité de contenus multimédia sur le web reposait pourtant encore sur Flash Player.

Microsoft donne un dernier coup fatal à Flash Player

Mais à partir de ce moment, Flash Player a entamé son vertigineux déclin. Et pour ne rien arranger le plugin était de plus en plus décrié au fil des ans – situation empirée par la découverte de multiples failles de sécurité, ainsi que par de redoutables campagnes de malwares qui utilisaient le design du programme d'installation de Flash Player pour passer inaperçues. Entre-temps Adobe a pourtant soutenu avec force son plugin.

Mais en 2017, l'éditeur de Flash Player a reconnu que le programme arrivait en fin de vie et annoncé que le programme ne serait plus mis à jour à partir de 2020. Plusieurs navigateurs dont Chrome ont alors supprimé la prise en charge de Flash. C'est également le cas dans le nouveau navigateur Edge de Windows 10 basé sur Chromium. La mise à jour KB4577586 de Windows 10 semble s'installer automatiquement sur les machines concernées.

On termine avec deux remarques : d'abord, ce patch ne supprime en aucun cas le plugin Flash que vous avez installé manuellement. Il faudra donc le cas échéant le supprimer vous-même. Enfin, cette mise à jour n'est pas réversible : une fois que vous l'avez installée, c'est terminé, Flash disparaît de Windows 10 à jamais ! Avez-vous reçu la mise à jour ? Partagez votre retour dans les commentaires.