Chrome 88 supprime Flash, le FTP et limite drastiquement le JavaScript

Chrome 88 arrive, et avec lui quelques nouveautés. La première version livrée sans aucun composant Adobe Flash Player va limiter “drastiquement” les timers JavaScript qui exécutent du code à votre insu en tâche de fond. La prise en charge du protocole FTP disparaît. On fait le point sur les notes de version et comment le télécharger.

Good news everyone ! Google a débuté le déploiement de la version stable de Chrome 88 sur toutes les plateformes. Cette nouvelle version contient surtout des nouveautés à destination des développeurs. On peut par exemple parler de manifest v3, le nouvel ensemble de standards de programmation, qui fait son arrivée dans les extensions du navigateur. Pour l'utilisateur, il y a en effet un intérêt, puisque les développeurs devront désormais faire plus d'efforts pour garantir votre vie privée, la sécurité et les performances dans leurs extensions.

Une nouvelle propriété CSS fait son apparition pour simplifier le design des pages. Il s'agit de la propriété “aspect-ratio”. Cela permet de préciser le format d'une image, vidéo ou tout autre élément sans spécifier une taille en pixels, cm, mm ou en pourcentage. De quoi éviter des calculs interminables et surtout simplifier le déploiement de designs responsive. En outre, Chrome 88 limite désormais la capacité des pages à ouvrir de nouveaux onglets en arrière plan et améliore le contrôle des jeux dans le navigateur, lorsque vous n'avez que votre souris.

Mais la nouveauté qui aura sans doute le plus de conséquence, c'est une nouvelle politique autour du code JavaScript – plus particulièrement des timers JavaScript. Ces bouts de code permettent de programmer l'exécution de code à des moments précis. Cela peut se traduire, par exemple, par des rafraichissements périodiques, ou l'apparition de nouvelles pages, au bout d'une certaine durée. Le problème, c'est que ce type de code consomme beaucoup trop de ressources. Google a donc choisir de sonner la fin de la récré.

Il faudra bien sûr le vérifier dans des tests indépendants. Notez que Chrome 88 supprime la prise en charge du protocole FTP qui permettait de consulter des volumes et dossiers sur le réseau directement dans le navigateur. La nouvelle version de Chrome est en cours de déploiement, ce qui signifie qu'il n'y a normalement rien à faire pour la recevoir. Si vous êtes vraiment très pressé, il y a quand même une solution : vous rendre directement sur la page de téléchargement de Google Chrome.