Windows 10 corrige des bugs, la facture d’électricité risque d’augmenter, c’est le récap’ !

Windows 10 se met à jour et de nouvelles fonctionnalités font leur apparition, la facture d'électricité risque d'augmenter, les liseuses Kobo passent à la couleur, c'est le récap' des actualités !

Vous prendrez bien un peu de gaming pour bien commencer la journée ? Oui ? Alors voici comment cette montre connectée a été transformée en console miniature. Et si vous avez encore une Wii U qui traîne, sachez que vous pouvez continuer à jouer en ligne si le cœur vous en dit, même si le réseau de Nintendo est désormais fermé. En attendant de trouver des joueurs pour un championnat de Mario Kart, voici ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité du 10 avril 2024.

Windows 10 se met à jour et ajoute des fonctionnalités

Le système d'exploitation Windows 10 est toujours le plus utilisé au monde, malgré ses presque 10 ans d'existence et la sortie de son successeur en 2021. Il continue d'ailleurs à recevoir des mises à jour et la dernière en date corrige un bon nombre de bugs. Elle en profite aussi pour ajouter quelques fonctionnalités directement issues de Windows 11. N'attendez pas pour l'installer.

Plus de détails : Windows 10 – cette nouvelle mise à jour corrige des bugs et ajoute des fonctionnalités, téléchargez-la rapidement

La facture d'électricité pourrait grimper à cause des fraudeurs

Tout augmente, et le prix de l’électricité ne fait pas exception. On s'en accommoderait presque, sauf quand la hausse est justifiée par celles des fraudes aux compteurs Linky. Les pertes de revenus engendrées par les personnes qui trafiquent le boitier se répercutent sur la facture des gens honnêtes à travers le TURPE, un paiement dont les clients doivent s’acquitter en partie. On vous explique tout.

Plus de détails : Linky – votre facture d’électricité pourrait augmenter à cause des fraudeurs, voici pourquoi

Kobo met de la couleur dans l'écran de ses liseuses

Après des années de monochromie, la couleur débarque sur l'écran des liseuses de marque Rakuten Kobo. La Libra Color et la Clara Color profitent ainsi du Kaleido d'E-Ink, qui intègre plusieurs teintes et des tons pastel. Il est même possible de repasser à l'affichage classique à volonté. Au total, 3 nouvelles liseuses vont être proposées. Elles sont en précommande dès maintenant, avec une sortie prévue le 30 avril 2024.

Plus de détails : Kobo lance ses premières liseuses avec des écrans e-ink couleur, adieu le noir et blanc