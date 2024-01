Des astuces pour alléger sa facture d’électricité, Windows 11 pèse à peine 100 Mo, c’est le récap’ !

Comment payer sa facture d'électricité moins cher, Windows 11 ne pèse presque plus rien, Google Messages prend exemple sur WhatsApp pour vous simplifier la vie, c’est l'heure du récap.



En ce début de semaine, des scientifiques ont les yeux rivés vers une mystérieuse étoile qui ne devrait même pas exister, tandis que ChatGPT est utilisé pour imiter un candidat à la présidentielle. Dans le même temps, voilà qu'une carte mémoire se sert de l'ADN pour stocker des données, et ça coûte très cher. Mais sans plus attendre, voyons un peu quelles sont les news qu'il ne fallait pas manquer le 22 janvier 2024.

Voici des astuces pour alléger sa facture d'électricité

Il fallait s'y attendre, mais c'est désormais officiel : au 1er février 2024, nos factures d'électricité vont connaître une hausse assez importante. 8,6 % de plus pour si vous avez une offre “base” et 9,8 % sur les offres heures creuses/heures pleines. Pour vous donner une idée, même un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité paiera en moyenne 5 € de plus par mois. Si vous êtes en couple avec 2 enfants en maison individuelle chauffée à l'électrique, attendez-vous à 18 € d'augmentation environ. Heureusement, nous vous donnons quelques astuces pour réduire un peu la douloureuse.

Plus de détails : Comment réduire sa facture d’électricité – nos meilleures astuces pour payer moins cher

Google Messages copie légèrement WhatsApp avec une nouvelle fonction bienvenue

Comme on dit, il n'y a pas de honte à s'inspirer des meilleurs. Pas sûr que Google considère la messagerie WhatsApp comme strictement supérieure à son application Messages, mais dans tous les cas la firme s'en inspire clairement. Dernier ajout en date, cette petite fonctionnalité paraît toute bête sur le papier, mais elle va faciliter le quotidien des utilisateurs de Google Messages. Bientôt, quand vous enverrez une photo via le protocole RCS, vous pourrez y ajouter une légende qui partira en même temps que le cliché plutôt que dans un second message.

Plus de détails : Google Messages s’inspire enfin de WhatsApp sur cette fonctionnalité qui simplifie la vie

Windows 11 devient vraiment très léger, à peine 100 Mo sur la balance

Vous connaissez NTDEV ? Ce développeur est à l'origine de Tiny11, une version (beaucoup) moins lourde de Windows 11. Il continue dans sa quête de rendre l'OS le plus compact possible avec Min Wins. L'image pèse 100 Mo, pas plus. Évidemment, il a dû faire des concessions et supprimer tous les éléments graphiques et applications. Min Wins prend la forme d'une invite de commande assez limitée au final, mais l'exploit technique est respectable.

Plus de détails : Windows 11 : la version allégée ne pèse plus que 100 Mo grâce à cette technique