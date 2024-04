Windows 10 : cette nouvelle mise à jour corrige des bugs et ajoute des fonctionnalités, téléchargez-la rapidement

Microsoft a publié sa dernière mise à jour cumulative pour Windows 10, apportant une collection de correctifs, d'améliorations et même quelques nouvelles fonctionnalités pour le système d’exploitation le plus populaire de la société.

Windows 10 vient de recevoir une nouvelle mise à jour, nommée KB5036892, qui corrige de nombreux bugs tout en introduisant quelques améliorations de l'interface utilisateur. La mise à jour obligatoire est maintenant déployée pour tous les utilisateurs de Windows 10 21H2 et 22H2 via Windows Update. Les utilisateurs de la version 22H2 passeront à la version 19045.4291, tandis que les systèmes 21H2 passeront à la version 19044.4291 après l'installation de KB5036892.

Comme c'est généralement le cas pour ces mises à jour cumulatives, la grande majorité des changements sont des corrections sous le capot. Au total, plusieurs bugs et problèmes sont résolus dans différentes zones de l'OS, notamment un problème qui empêchait le clavier tactile de s'ouvrir dans certains scénarios.

Microsoft ajoute de nouvelles fonctionnalités à Windows 10

Mais ce correctif ne se limite pas à l'élimination des bugs. Il apporte également deux changements notables, qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à l'expérience de bureau de Windows 10. Le premier de ces changements est l'ajout de l'intégration de Windows Spotlight pour définir le fond d'écran de votre bureau. À l'instar de Windows 11, Spotlight téléchargera désormais automatiquement de nouvelles images pour votre bureau et les fera alterner à intervalles réguliers. Pour l'activer, il suffit de se rendre dans Paramètres > Personnalisation > Arrière-plan et de choisir l'option “Windows Spotlight” sous “Personnaliser votre arrière-plan”.

Microsoft enrichit également l'écran de verrouillage d'informations supplémentaires sous forme de “widgets”, notamment la météo, les résultats sportifs, les informations routières et les mises à jour financières. Il s'agit clairement d'un effort pour rendre l'écran de verrouillage plus utile contextuellement, au-delà de l'affichage de l'heure et de la date. Pour ceux qui ne souhaitent pas que leur écran de verrouillage soit encombré d'informations supplémentaires, ces widgets peuvent être désactivés dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage.

Parmi les divers bugs corrigés dans cette mise à jour cumulative, un autre notable concerne un problème qui pouvait entraîner l'affichage inattendu de l'invite “Pourquoi je devrais passer à Windows 11” lors de l'ouverture de session pour les PC éligibles.