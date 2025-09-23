WhatsApp : marre d’être interpellé pour rien dans les conversations de groupe ? Cette nouvelle option va vous plaire

WhatsApp prépare l'intégration d'une option très utile si vous êtes régulièrement interpellé malgré vous dans une conversation de groupe. Elle va réduire au silence ceux qui abusent de cette mention.

Quiconque utilise l'application de messagerie WhatsApp participe à au moins une conversation de groupe, souvent plusieurs. Amis, famille, collègues, membres d'une association… Pouvoir parler à tout le monde sans multiplier les discussions est très pratique. Il arrive parfois que les groupes grossissent au point d'accueillir des dizaines de personnes. Dans ces conditions, difficile d'attirer l'attention de tout le monde quand vous avez besoin de faire une annonce collective.

Lire aussi – Bonne nouvelle ! WhatsApp va vous permettre de cacher votre statut grâce à cette nouvelle option

C'est là que la mention @everyone intervient. Accessible dans les Communautés uniquement, WhatsApp teste en ce moment son intégration dans les discussions de groupe classique. Spontanément, on se dit que c'est une bonne chose, mais que se passe-t-il en cas d'abus ? Car n'oublions pas que cette mention outrepasse la mise en silencieux des notifications d'une conversation. Si quelqu'un s'amuse à poster le moindre message avec… Heureusement, Meta y a pensé aussi.

Cette nouvelle option va rendre vos conversations WhatsApp moins envahissante

Dans la version bêta 2.25.27.1 de WhatsApp sur Android, une nouvelle ligne fait son apparition dans les options de notifications. Vous pouvez la voir sur la capture d'écran ci-dessous : elle permet de mettre en silencieux les mentions @everyone. Simple et efficace. Notez que pour l'activer, il faudra auparavant passer la conversation en Mode silencieux. Cela veut donc dire que vous ne pouvez pas agir uniquement sur la mention. En tout cas à l'heure actuelle.

Comme à chaque fois avec ce genre de mise à jour, il faudra attendre un temps indéterminée avant de la voir débarquer chez tous les utilisateurs. En revanche il est extrêmement peu probable que WhatsApp décide finalement de l'abandonner. Quand on y réfléchit, ce n'est que la suite logique de l’arrivée de la mention @everyone dans toutes les discussions. Plus qu'à patienter avant de pouvoir en profiter ou, au contraire, s'en débarrasser en suivant.

Source : WEBetaInfo