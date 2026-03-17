WhatsApp : cette fonction clé va vraiment faciliter les échanges avec vos proches qui n’ont pas l’application

WhatsApp poursuit sa stratégie d’ouverture pour renforcer sa position dominante dans le secteur des messageries instantanées. L’application introduit les Guest Chats, une nouveauté qui va faciliter les échanges avec vos proches qui n’ont pas de compte WhatsApp.

WhatsApp
Crédits : 123RF

S’étant hissée au rang des messageries instantanées incontournables, WhatsApp entend bien le rester. Cela passe notamment par de nouvelles fonctionnalités au sein même de l’application, comme les comptes gérés par un parent pour renforcer la sécurité des utilisateurs de moins de 13 ans ; mais également par une politique d’ouverture.

WhatsApp a commencé par déployer progressivement une fonctionnalité majeure dans la version bêta : les discussions avec des applications tierces. Mais la plateforme renforce désormais sa stratégie en se mettant en position centrale dans cette dynamique d’ouverture : elle teste désormais les Discussions invités (ou Guest chats dans la langue de Shakespeare).

WhatsApp teste les Discussions invités sur le web, Android et iOS

WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité majeure : les Discussions invités. Elle permet aux utilisateurs de créer un lien d’invitation sécurisé, afin que leur interlocuteur qui ne possède pas l’application puisse rejoindre une discussion via son navigateur sur ordinateur ou mobile. Ici, contrairement aux discussions avec des applications tierces, aucune application distincte n’est à posséder – l’objectif des Discussions invités étant probablement d’inciter les « invités » à télécharger WhatsApp par la suite, afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Puisque oui, comme le souligne WABetaInfo, la Discussion invités s’accompagne de plusieurs restrictions – elle peut ainsi s’apparenter pour les invités à un avant-goût de ce qu’ils auraient avec un compte WhatsApp – comme le chiffrement de bout en bout (qui va par ailleurs bientôt disparaître d’Instagram). D’abord, il s’agit d’un accès temporaire : la conversation expire automatiquement après 10 jours d’inactivité, ce qui encourage les utilisateurs (propriétaire de compte comme invité) à la faire vivre – sinon il faudra générer un nouveau lien. Aussi, plusieurs fonctionnalités clés sont absentes : les invités peuvent ne pas recevoir les notifications, il leur faut alors vérifier le navigateur manuellement. Ils ne peuvent pas envoyer de médias, ni de messages vocaux ou de stickers, ne peuvent pas participer à des conversations de groupe ni passer d’appels.

Autre élément qui pourrait encourager les invités à finalement installer WhatsApp : la sécurité. Premièrement, ces discussions invités ne prennent pas en charge le Code Verify. Ensuite, les propriétaires de compte pourraient eux-mêmes jouer un rôle, puisque le numéro de l’hôte est visible par l’invité et que les invités ne sont pas vérifiés, alors il vaut mieux que le lien ne tombe pas entre de mauvaises mains – même s’il est facile de bloquer un invité. Les utilisateurs de WhatsApp pourraient ainsi vouloir pousser leurs proches à installer l’application. Quoi qu’il en soit, la fonctionnalité semble en cours de déploiement auprès d’un nombre limité de bêta-testeurs.


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