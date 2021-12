WhatsApp va empêcher les inconnus de voir quand vous vous êtes connecté pour la dernière fois

WhatsApp va bientôt modifier le réglage par défaut qui permet à n’importe qui ayant accès à votre numéro de voir la date et l’heure de votre dernière connexion. Dorénavant, seuls les contacts de l’utilisateur auront accès à cette information, un paramètre qu’il sera possible de modifier si on le souhaite.

Ces derniers temps, WhatsApp semble vouloir montrer patte blanche en matière de confidentialité. En effet, l’affaire des nouvelles de CGU survenues en début d’année a visiblement bien bousculé l’application, qui se retrouve désormais dans la liste du FBI des messageries qui espionnent le plus leurs utilisateurs. C’est ainsi que de nouvelles fonctionnalités de protection de la vie privée, comme la possibilité d’activer par défaut les messages éphémères sur toutes les conversations ont récemment fait leur apparition.

WhatsApp s’attaque désormais à un autre point noir de ses fonctionnalités : la date de la dernière connexion. En effet, il est possible de voir à quelle heure s’est connecté pour la dernière fois un contact. Un constat relativement inoffensif lorsqu’il s’agit d’un proche, mais bien plus embêtant lorsqu’un inconnu y a accès. Un problème auquel l’application a remédié dans sa dernière bêta, qui configure ce réglage par défaut sur « contacts » au lieu de « tout le monde », sur Android et iOS. Une modification confirmée sur Twitter par les équipes elles-mêmes.

Fini de se faire espionner par des inconnus sur Whatsapp

Ce qui peut paraître anodin pour certains ne l’est clairement pas pour tout le monde. Plusieurs applications permettent en effet de relever cette information pour une personne tierce, donnant ainsi une très nette idée de l’utilisation de WhatsApp par la cible, déterminant ainsi les heures où elle le plus active, ainsi que celles où elle laisse son téléphone de côté, par exemple pour dormir.

Pour le moment, il est visiblement encore possible de reconfigurer l’option de manière à ce que tout le monde puisse voir cette information. Néanmoins, on peut parier sans sourciller que la majorité des utilisateurs préféreront la réserver à leurs proches, et que ce réglage finisse par devenir la norme. Une nouvelle tentative de la part de WhatsApp de devenir le bon élève de la classe, après avoir dévoilé publiquement l’ensemble des données que l’application collecte.

Source : WABetaInfo