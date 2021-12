WhatsApp : votre compte pourrait bientôt être banni, voici pourquoi

WhatsApp a décidé de renforcer sa politique contre les applications clones du célèbre service de messagerie instantanée. Considérant qu'elles violent ses conditions d'utilisation et qu'elles n'offrent pas une sécurité suffisante, WhatsApp s'autorise désormais à bannir tous les utilisateurs qui se servent de ces applications non-officielles.

Sur son blog officiel, WhatsApp vient d'annoncer son entrée en guerre contre les applications clones. Ces ersatz de WhatsApp, comme GB WhatsApp ou WhatsApp plus, offre notamment des fonctionnalités supplémentaires absentes de la “vraie” appli. Elles permettent par exemple de répondre automatiquement à un message, de dépasser la barre des 250 mots dans les messages groupés, d'envoyer plus de photos ou encore de masquer les accusés de réception. Notez également que certaines d'entre elles se révèlent être des arnaques ou contiennent des malwares, à l'image de WhatsApp Pink.

Conçues par des développeurs anonymes et uniquement accessibles en téléchargement en dehors du Google Play Store, ces applications non-officielles se veulent extrêmement populaires et regroupent des millions d'utilisateurs à travers le monde. Seulement et aux yeux de WhatsApp, ces applis tierces violent ses conditions d'utilisation. Dans l'une de ses pages d'aide, les équipes de l'appli phare du groupe Meta ont clarifier leur position sur le sujet.

À lire également : WhatsApp ne fonctionne plus sur ces 54 smartphones et tablettes, voici la liste complète

WhatsApp ne veut plus voir d'applications clones

“Les applications non prises en charge, comme WhatsApp Plus, GB WhatsApp ou d'autres applications prétendant transférer vos discussions WhatsApp entre vos téléphone, sont des versions altérées de WhatsApp. Ces applications non officielles sont développées par des tiers et contreviennent à nos conditions d'utilisation. WhatsApp ne prend pas en charge ces applications tierces, car nous ne pouvons vérifier leurs pratiques en matière de sécurité”, assurent-elles.

De fait, les utilisateurs qui se servent de ces clones pourront désormais voir l'accès à leur compte “bloqué temporairement”. Pour lever cette restriction, il faudra se connecter à nouveau sur la version officielle de WhatsApp. Toutefois et si vous persistez à utiliser ces applications tierces, un bannissement définitif pourra être prononcé à votre encontre :

“Si vous ne passez pas à l'application officielle après avoir été bloqué(e) temporairement, votre compte pourrait être banni de façon permanente et vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp”, prévient l'application de messagerie instantanée. Si vous êtes utilisateur de WhatsApp Plus ou GB WhatsApp, l'entreprise vient de partager la procédure pour sauvegarder et transférer ses conversations vers l'appli officielle.

Comment faire pour sauvegarder ses conversations WhatsApp

Depuis GB WhatsApp

Rendez-vous sur Plus d'options > Discussions > Sauvegarde discussions

Direction ensuite les paramètres de votre smartphone, puis Stockage > Fichiers

Mettez la main sur le dossier GB WhatsApp et renommez-le WhatsApp

Téléchargez si besoin l'appli officielle WhatsApp depuis le Google Play Store

Connectez-vous et restaurez la sauvegarde depuis la mémoire interne de votre appareil

Depuis WhatsApp Plus