WhatsApp offre plus d’options avec les messages éphémères

Les équipes de WhatsApp ont décidé d'offrir plus d'options avec les messages éphémères. Grâce à cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs pourront par exemple activer par défaut les messages éphémères sur l'ensemble de leurs conversations. De nouveaux délais de disparition sont également disponibles.

Alors que le FBI a récemment mis WhatsApp dans les applis les plus gourmandes concernant la collecte de données, les équipes du service de messagerie instantanée viennent d'annoncer plus d'options concernant les messages éphémères. En effet, depuis août 2021, l'appli propose des messages éphémères dans le style de Snapchat.

Via un article de blog sur le site officiel de WhatsApp, les développeurs détaillent les différentes modifications apportées. En premier lieu, les utilisateurs ont désormais la possibilité d'activer par défaut les messages éphémères sur toutes les discussions, y compris les chats de groupe. Les messages disparaîtront au bout du délai choisi. WhatsApp rappelle toutefois que cette fonctionnalité est facultative et qu'elle ne modifie ni ne supprime aucune de vos conversations existantes.

“Si vous choisissez d'activer les messages éphémères par défaut, nous affichons un message dans vos discussions afin d'en informer les personnes avec qui vous parlez. Nous indiquons ainsi que vous avez choisi cette manière de communiquer avec tous vos contacts WhatsApp. Bien sûr, si vous souhaitez conserver les messages d'une conversation en particulier, vous pouvez facilement modifier votre choix”, expliquent les équipes de l'appli.

À lire également : WhatsApp – comment changer son numéro de téléphone ?

WhatsApp ajoute des délais de disparition supplémentaires

Par ailleurs, WhatsApp intègre désormais de nouveaux délais de disparition. En plus de la durée de 7 jours instaurée depuis le lancement de la fonctionnalité, les utilisateurs pourront opter désormais pour un délai de 24 heures ou bien de 90 jours. En d'autres termes, il faudra patienter davantage pour obtenir des délais encore plus courts.

“Nous sommes convaincus que les messages éphémères et le chiffrement de bout en bout sont deux fonctionnalités aujourd'hui indispensables à un service de messagerie privée, et nous rapprochent un peu plus de l'expérience d'une conversation en personne”, assurent les développeurs sur le blog officiel. Pour rappel, il sera bientôt possible de supprimer des messages sans limite de temps. Jusqu'alors, seuls les messages les plus récents pouvaient être effacés par l'utilisateur.