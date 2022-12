WhatsApp va bientôt permettre d’envoyer des messages qui s’effacent après lecture

Après avoir introduit les messages éphémères plus tôt dans l’année, WhatsApp s’apprête à aller encore plus loin en proposant des messages qui s’effacent juste après la lecture par son destinataire. Ces derniers vont ainsi rejoindre les photos à vue unique en fonctionnant de la même manière.

Si WhatsApp est aujourd’hui la messagerie la plus populaire au monde, c’est avant parce que l’application a su se renouveler en intégrant régulièrement de nouvelles fonctionnalités — quitte à s’inspirer ouvertement de ses concurrents. C’est ainsi que la filiale de Meta a introduit en août dernier les messages éphémères, qui s’effacent automatiquement de la conversation après un laps de temps déterminé par l’utilisateur. WhatsApp a par ailleurs récemment amélioré cette fonctionnalité, confirmant au passage la règle précédemment citée.

Mais ce n’est pas là la seule nouveauté tout droit tirée du catalogue de Snapchat, puisque l’application permet également depuis peu d’envoyer des photos à vue unique. Tout comme son rival jaune donc, le concept est d’envoyer une image qui, dès qu’elle est ouverte par son destinataire, disparaît automatiquement de la conversation sans possibilité de la revisionner une nouvelle fois. Jusqu’alors, cette fonctionnalité était donc réservée aux photos et autres vidéos, mais cela s’apprête à changer.

Les messages à vue unique arrivent bientôt dans WhatsApp

En effet, la dernière bêta sur Android de WhatsApp, à savoir la version 2.22.25.20, ajoute la possibilité d’envoyer également des messages à vue unique. Comme le montre l’image ci-dessous, l’option se remarque par la présence d’un petit cadenas sur le bouton d’envoi. Lorsque celui-ci apparaît, cela signifie que l’utilisateur s’apprête à envoyer un message à vue unique, qui s’effacera après lecture.

Tout comme pour les photos et vidéos à vue unique, il ne sera pas possible de copier ni de transférer ces messages. De la même manière, on imagine qu’il ne sera pas possible d’effectuer une capture d’écran pour les conserver en image. La fonctionnalité étant encore en développement, l’apparence du bouton et le fonctionnement général sont encore sujets à certaines modifications. On ne connaît pas encore la date de déploiement de cette dernière.