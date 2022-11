WhatsApp déploie enfin la fonctionnalité qui permet de vous envoyer un message à vous-même

WhatsApp a officiellement introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de vous envoyer des messages à vous-même, comme des rappels et des listes de courses, a confirmé la société mère Meta.

Il y a quelques semaines, nos confrères de WABetaInfo avaient, comme à leur habitude, découvert dans la version bêta de l’application une toute nouvelle fonctionnalité qui permettait de s’envoyer des messages à soi-même. Il a finalement fallu attendre un mois avant de la voir arriver sur nos smartphones. Auparavant, on pouvait discuter avec soi-même en créant un groupe dont on était le seul membre, mais cette fonctionnalité rend les choses beaucoup plus simples.

Appelée Message Yourself, la fonctionnalité vous donne accès à un chat qui n'est visible que par vous. Vous pouvez y publier des messages comme vous le feriez dans n'importe quel autre chat. Vous pouvez également l'utiliser pour vous écrire des notes importantes, enregistrer des liens Web ou télécharger des documents et des notes vocales.

Lire également – WhatsApp : l’onglet Communautés est disponible pour tous, gérer des groupes devient un jeu d’enfant

S’envoyer un message à soi-même sur WhatsApp, c’est enfin possible

Cette fonctionnalité pourrait s'avérer très utile lorsqu'un ami ou un collègue vous a envoyé un message d'information. Ainsi, vous n'avez pas besoin de changer d'application pour rédiger votre note et vous pouvez facilement copier et coller ou transférer les messages que vous avez reçus.

La bonne nouvelle, c’est que vous ne devriez pas manquer la fonctionnalité une fois que celle-ci sera disponible sur votre application. En effet, les utilisateurs verront leur nom apparaître en haut de la liste des contacts lorsqu'ils tenteront d'ouvrir une nouvelle conversation.

Comme toujours, la fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs d'Android et d'iOS de manière progressive, dans les mois à venir. Donc, si vous n'avez pas encore obtenu la fonctionnalité, vous devrez vous montrer patient avant de recevoir la nouvelle version de l’application.

On rappelle que cette fonctionnalité est également disponible sur d'autres plateformes telles que Microsoft Teams et Signal, le rival de WhatsApp. Telegram propose également une fonction similaire, appelée « Saved Messages », qui permet aux utilisateurs de mettre en signet tout message important, ainsi que d'enregistrer leurs notes et leurs rappels, auxquels ils pourront accéder ultérieurement.