WhatsApp déploie ses messages éphémères pour tous les utilisateurs Android et iOS

WhatsApp est actuellement en train de déployer les messages éphémères pour tous les utilisateurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’application détenue par Facebook compte bien chiper des parts de marché à un Snapchat qui n’est plus aussi séduisant qu’avant.

WhatsApp se dote aujourd’hui d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire à beaucoup d’utilisateurs : View Once. Comme son nom l’indique, elle permet d’envoyer du contenu qui disparaît après avoir été visionné. Une utilisation qui rappelle le principe même de Snapchat.

Cette fonctionnalité était en bêta depuis la fin du mois de juin, mais elle est maintenant disponible pour tout le monde sur mobile. Si vous ne l’avez pas encore, pas de panique. Comme d’habitude, le déploiement se fait par vagues. A vous de voir si vous pouvez télécharger la mise à jour via Google Play ou l’AppStore. Si ce n’est pas le cas, un peu de patience.

WhatsApp supprime les messages au bout de 14 jours

Il arrive souvent qu’on veuille envoyer une photo ou une vidéo sans forcément avoir envie qu’elle soit conservée dans le temps. View Once supprime donc tout contenu une fois visionné et ne l’enregistre pas sur votre smartphone (ce qu’a tendance à faire WhatsApp en temps normal). Votre contact a quatorze jours au maximum pour voir ce que vous lui avez envoyé avant qu'il ne disparaisse. De même, il n’y a aucun aperçu du média, afin de garder le secret jusqu’au bout. Cerise sur le gâteau, il vous est impossible de prendre un screenshot du média concerné. Ce serait trop, facile.

A lire aussi – WhatsApp change encore d’avis : pas de limitations si vous refusez les nouvelles conditions

Pour en profiter, il suffit de sélectionner l’option lorsque vous envoyez un média. Vous saurez également s’il a été vu ou non. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, une fenêtre pop-up apparaîtra de toute manière pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Bien entendu, cela ne dispense pas non plus de faire attention aux contenus envoyés. Ce n’est pas parce qu’il disparaît que l’utilisateur en face ne peut pas le garder. Il est par exemple possible de prendre un smartphone en photo et pour le coup, impossible pour WhatsApp de vous prévenir.

Notons enfin qu’il faut avoir la dernière version de WhatsApp pour envoyer des messages avec la fonctionné View Once, mais aussi pour en recevoir. Si vous ne l’avez pas et que vous avec un message éphémère en attente, l’application vous préviendra de toute manière et vous incitera à faire la mise à jour.