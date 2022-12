Proton propose désormais son appli de stockage chiffré sur Android et iOS

Proton est une entreprise spécialisée dans la confidentialité et la sécurité des données. Son produit Proton Drive, une application de partage de fichiers pour Android, iOS et sur le Web, sort de bêta. Il existe une version gratuite en plus des abonnements payants.

Vous connaissez sans doute Proton. La startup est connue pour son client email Proton Mail ou encore pour son VPN disponible sur desktop ou sur mobile. Les deux applications sont disponibles sous forme d’abonnement, mais la compagnie propose également une offre gratuite. Elle réitère cette formule avec Proton Drive, une application qui a fait son apparition en septembre 2022 dans sa version Web et désormais officiellement disponible sur iOS et Android.

Proton Drive est une solution de stockage chiffré de bout en bout dans le cloud. Cela signifie qu’absolument tout est codé. Les métadonnées, les noms de fichiers et de dossiers, en passant par les dates de création et les vignettes. La compagnie garantit que les données sont chiffrées aussi bien sur les appareils mobiles que pendant leur transfert et dans le cloud. Cette couche de sécurité assure également que seuls les titulaires d’un compte Proton Drive et les personnes autorisées peuvent accéder à leurs fichiers.

Proton réunit et sécurise réellement toutes vos sauvegardes en un seul endroit

La version gratuite du service offre 1 Go de stockage dans le cloud. Pour 3,99 € mensuels, vous pourrez jouir de 200 Go d’espace de stockage supplémentaire, tandis que 9,99 € par mois vous donneront droit à un stockage plus conséquent de 500 Go, en plus d’un accès à Proton Mail, Proton Calendar et à Proton VPN. Vous pouvez bien évidemment partager des fichiers avec des personnes qui ne possèdent pas de compte Proton Drive. Si les liens de partage sont faciles à créer, il est tout aussi aisé de révoquer les droits d’accès d’un fichier, ou encore de définir sa date d’expiration ou le mot de passe permettant d’y accéder.

On le voit, avec Proton Drive, l’accent est mis sur la sécurité. Andy Yen, PDG de Proton, ajoute : « la mission de Proton [est] de proposer des outils de protection de la vie privée, à la fois faciles à utiliser et disponibles gratuitement ». Ajoutons à cela que Proton Drive étant basée en Suisse, il est protégé par la législation suisse sur la protection de la vie privée. La plateforme ne dépend d’aucun autre service tiers, ce qui garantit son inviolabilité. Google One propose les mêmes fonctionnalités, mais ne peut pas en dire autant. Google est accusé de voler vos données dès la création d’un compte.