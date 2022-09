WhatsApp : comment lire le statut d’un contact sans qu’il le sache

Oui : même WhatsApp a des story maintenant, qu'il appelle Statut. Si vous ne voulez pas vous faire griller en regardant le statut d'un contact, voici nos astuces.

Pour certains, les “réseaux sociaux” se limitent aux applications qui se définissent de la sorte. On a dès lors les Facebook, Instagram et autres Twitter de ce monde. Mais dans la plus pure définition, il ne s'agit que d'applications qui nous permettent d'interagir avec notre cercle social. Et auquel cas, les applications de discussion instantanée sont toutes autant des réseaux sociaux que les autres. Ce n'est pas pour rien si Snapchat a explosé, alors que son concept est finalement très centré sur son propre cercle. WhatsApp le sait, et s'est pourquoi il s'est mis à intégrer le principe des story sur son application.

Sauf qu'ici, ces story s'appellent des “Statut”, qui peuvent être des images, des vidéos ou des GIFs avec des messages intégrés. Elles ont même le droit à leur propre onglet dédié sur l'application. Et au même titre que les messages sur WhatsApp, elles envoient toutes sortes de notification de lecture à quiconque ouvre le Statut d'un contact. Mais ne vous inquiétez pas : il y a toujours moyen de contourner les règles. Laissez-nous vous expliquer l'astuce.

Voir un Statut WhatsApp sans que le contact ne le sache

Désactivez la confirmation de lecture

Certaines personnes l'ignorent, mais il est tout à fait possible de désactiver l'intégralité des accusés de réception de la plateforme. Attention : si vous faites ce choix, vos amis vous trouveront bizarre d'une, et vous n'aurez plus accès non plus aux accusés de réception de votre côté. C'est donc une option à double tranchant.

Du moins… pour ce qui est des messages. Pour voir un Statut discrètement, rien ne vous en empêche de désactiver la confirmation de lecture, aller voir le Statut en toute tranquillité, et les réactiver par la suite. Simple comme bonjour !

Sur Android comme sur iPhone, il vous faudra :

Aller sur l'application WhatsApp

Appuyer sur les trois petits points en haut à droite, puis Paramètres / Aller dans “ Réglages ” sur iOS

/ Aller dans “ ” sur iOS Choisir l'option Compte , puis Confidentialité

, puis Décocher “Confirmations de lecture”

Pour réactiver les accusés de réception, vous n'aurez qu'à revenir dans ce paramètre et recocher l'option concernée.

Passez par un explorateur de fichiers

Sous Android, vous avez la possibilité de voir l'intégralité des fichiers qui transitent sur votre smartphone. Et puisque WhatsApp a besoin de véritablement télécharger localement tous les fichiers qu'il utilise, même les Statut, vous pouvez les voir directement… dans votre explorateur de fichiers préférés.

Pour être sûr de voir ces fichiers, il vous faudra activer l'affichage des dossiers système. Ce choix se trouve dans les paramètres de votre navigateur de fichiers.

Dirigez-vous ensuite dans le dossier racine Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media > .Statuses

Et voilà : tous les statuts sont là ! Alors oui, cette technique est un peu plus avancée techniquement que toutes les autres, mais elle est aussi la plus discrète de toutes.

Passez par WhatsApp sur le Web

Alors là, vous devez vraiment être motivé puisqu'il vous faut passer par… votre ordinateur. N'importe lequel d'ailleurs, tant qu'il peut accéder à la version web de WhatsApp.

L'interface web permet en effet de voir les Statuts de ses contacts. Mais si vous vous connectez au service en navigation privée, que vous chargez la page, puis que vous coupez votre Wi-Fi et n'importe quelle autre connexion internet… La confirmation de lecture ne sera pas envoyée.

Eh oui : d'ordinaire, le navigateur stockerait l'information dans vos cookies et l'enverrait à votre reconnexion à internet. Mais puisque vous êtes en navigation privée, ces données ne seront pas stockées à la fin de votre session.