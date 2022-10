WhatsApp va bloquer les captures d’écran des photos et vidéos à vue unique

La fonction de vue unique sur WhatsApp est certes amusante, mais elle donne parfois lieu à de graves dérives. Chantage, moquerie sont autant de conséquences négatives d'une utilisation déraisonnable de l'application. WhatsApp est en train de tester le blocage de la capture d'écran sur les vues uniques.

Facebook n’en finit pas d’apporter des améliorations à WhatsApp, son application de messagerie instantanée. La semaine dernière, l'application officialisait la possibilité de passer des appels vidéo avec 32 participants. D'autres changements moins tapageurs mais néanmoins importants sont également en phase de test. Selon le site WABetaInfo, une fonctionnalité de blocage des captures d’écran sur les vues uniques serait en passe d’être implémentée. Certains bêta testeurs de WhatsApp sous Android disposent de cette nouvelle fonctionnalité, qui est plus une limitation qu’autre chose, avouons-le.

La vue unique n’est pas une invention de WhatsApp. Si cette fonctionnalité est apparue dans l'app de Facebook en août 2021, elle n’avait rien d'innovant, puisque c’est de SnapChat que la compagnie de Mark Zuckerberg s'est inspirée à l’époque. La vue unique permet d’envoyer une photo ou une vidéo qui, comme son nom l’indique, disparaît après un visionnage. Cet aspect temporaire et secret a fait le succès de SnapChat et a entraîné son adoption massive par le jeune public.

En mode Vue unique, la photo s'autodétruit, mais on peut toujours faire une capture d'écran !

Comme toute innovation, cette fonctionnalité a bien sûr entraîné des dérives. Les gens malintentionnés ont vite compris qu’ils pouvaient effectuer des captures d’écran des images qui leurs étaient envoyées. Des captures qui, elles, ne disparaissent pas. Selon leur nature, et celle des gens qui les reçoivent, elles peuvent donner lieu à de véritables tentatives d’extorsion et/ou de chantage.

Si nécessaire qu’il soit, le blocage de la capture d’écran sur la vue unique de WhatsApp met étrangement longtemps à être déployé. Cette fonction est déjà implémentée dans d’autres applications contenant des informations sensibles, Google Pay par exemple. Lorsque vous tentez de faire une capture d’écran dans une app qui affiche des informations sensibles, une notification apparaît et vous informe que cette opération est impossible. À l’inverse de SnapChat cependant, WhatsApp n'avertira pas l’expéditeur de la photo que le destinataire a essayé de la capturer, une information pourtant utile et qui permettrait peut-être de faire du tri dans ses relations. Cette fonctionnalité disponible dans WhatsApp v2.22.22.3 est actuellement en bêta pour certains utilisateurs d’Android seulement. Qu’elle soit implémentée ou pas, que ce soit sur WhatsApp ou SnapChat, si vous utilisez la fonction Vue unique, n’oubliez pas que rien n’empêche vos destinataires de prendre une photo de l’image envoyée avec un autre appareil. Et contre cela, les programmeurs ne pourront jamais rien faire.

Source : WABEtaInfo