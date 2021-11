WhatsApp sur Windows : une version bêta plus rapide est d’ores et déjà téléchargeable

WhatsApp sur Windows se refait une beauté avec une toute nouvelle itération. Celle-ci est déjà téléchargeable en bêta et offre une meilleure expérience utilisateur. La sortie officielle n’a pour l’instant pas été communiquée, mais ce devrait être une question de semaines.

WhatsApp existe déjà sur Windows via une application, mais elle est poussive. Meta le sait et a développé une toute nouvelle qui arrivera prochainement sur Windows 10 et Windows 11. Elle améliorerait l’expérience en tout point. C’est le site italien aggiornamentilumia qui sort l’info. Cette itération est développée sous système UWP (Universal Windows Platform). Cela permet d’avoir un logiciel plus rapide, plus réactif et surtout adapté au design de Windows.

Comme vous pouvez le voir dans le visuel, le design est beaucoup plus épuré. Même si le fonctionnement reste le même, le visuel est plus clair et aéré. De plus, le démarrage est maintenant instantané. A côté, l’ancienne version fait fouillis et vieillotte. On note aussi des effets de transparence ainsi que des bords de fenêtres arrondies pour s'adapter au mieux à Windows 11.

WhatsApp sur Windows va s'offrir une nouvelle application

Cette version est actuellement en bêta et devrait arriver sur le Windows Store dans les prochaines semaines. Cependant, vous pouvez l’essayer dès maintenant si vous le désirez en passant par le Windows Store en version anglaise. Bien entendu, il faut garder à l’esprit que nous avons là une bêta et qu’il peut y avoir des plantages et quelques bugs.

En tout cas, WhatsApp continue de s’améliorer par petites touches au fil des mois. Si nous parlons ici de la version PC, c’est sur mobile que l’application de messagerie évolue le plus en 2021. Meta (ex-Facebook) ajoute de petites fonctionnalités qui paraissent anodines mais qui enrichissent l’expérience. Par exemple, un mode picture-in-picture a été intégré. Il est aussi possible de supprimer les vieux messages, et ce sans limite de temps, et d’améliorer la qualité des vidéos envoyées.

Cela ne doit pas masquer le fait que les utilisateurs sont en plus en plus méfiants avec la gestion de leur données personnelles de l’application, surtout depuis sa nouvelle politique de confidentialité introduite il y a quelques mois. En tout cas, si vous faites partie de ces gens qui utilisent WhatsApp sur PC, cette version bêta pourrait vous intéresser.

Télécharger la version bêta de la nouvelle application WhatsApp

Source : aggiornamentilumia