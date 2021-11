WhatsApp : il sera possible de supprimer de vieux messages sans limite de temps

WhatsApp va prochainement inclure une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs : la possibilité d’effacer un message pour tout le monde sans limite de temps. Aujourd’hui, il n’est possible que de supprimer des messages récents.

Lors de conversation WhatsApp, on souhaite parfois supprimer un de ses messages pour que plus personne ne le voit. Cela arrive d’employer une formulation maladroite ou de faire une blague un peu gênante que l’on regrette immédiatement. WhatsApp va nous permettre de le faire sans limite de temps.

C’est le site WABetaInfo, comme d’habitude, qui livre les premiers détails sur cette fonctionnalité. Initialement, il était possible de supprimer un message pour tout le monde (il est aussi possible d’effacer un message juste pour soi-même) dans un délai de 7 minutes. Ce laps de temps était ensuite passé à une heure et huit minutes. WABetaInfo indique qu’il est maintenant possible de supprimer de vieux messages de plus de deux mois, avec pour exemple une capture d’écran qui montre la manipulation sur une conversation datant du 23 août dernier.

WhatsApp permet de supprimer les vieux messages

Le plus étonnant, c’est que WhatsApp n’a pas communiqué sur le sujet. La limite de temps a donc été élargie de manière discrète et pour le moment, on ne sait pas jusqu’à quand exactement il est possible de supprimer un message. Y’a-t-il même encore une limite ? De même, il s’agit là d’une version bêta et il est possible que les messages postées avant l’ajout de cette fonctionnalité ne soient finalement pas effaçables. On ne sait pas quand la chose arrivera pour le grand public. Cela peut prendre du temps.

A lire aussi – Comment supprimer son compte WhatsApp ?

WhatsApp continue donc de s’améliorer au fil des mois via des micro mises à jour comme celle-ci. Il y a peu, ce sont les réactions sous formes d’émojis qui ont été repérées (pas encore disponible pour le grand public) ou encore la possibilité de bloquer vos informations sensibles aux personnes indésirables. Récemment, c’est le mode picture-in-picture, qui permettra de profiter de contenus sans avoir à quitter une conversation, qui a fait parler de lui. Là encore, nous attendons le déploiement.

Source : WABetaInfo