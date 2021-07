Le téléchargement des vidéos va nettement s'accélérer sur WhatsApp. En effet, l'application teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur la bêta de l'application Android. Elle permettra aux utilisateurs de choisir la qualité de leurs vidéos avant de les envoyer.

Via ces différentes versions bêta, WhatsApp en profite pour tester une multitude de fonctionnalités inédites, avant un éventuel déploiement auprès de tous les utilisateurs. Après s'être essayé aux messages éphémères dans le style de Snapchat, avoir rendu possible la modification des messages vocaux avant envoi ou la prise en charge du multisupport, WhatsApp se penche désormais sur la vidéo.

En effet, nos confrères du site WABetaInfo ont découvert des indices concernant une nouvelle fonctionnalité dans la bêta 2.21.14.6 de WhatsApp sur Android. Baptisée sombrement “Qualité Vidéo”, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de choisir la qualité de leurs vidéos avant de les envoyer.

WhatsApp permettra de choisir la qualité des vidéos avant l'envoi

Trois choix vous seront proposés :

Auto : WhatsApp détectera automatiquement le meilleur algorithme de compression pour votre vidéo

: WhatsApp détectera automatiquement le meilleur algorithme de compression pour votre vidéo Meilleure qualité : WhatsApp enverra toujours la vidéo dans la meilleure qualité vidéo possible

: WhatsApp enverra toujours la vidéo dans la meilleure qualité vidéo possible Économie de données : dans ce mode, WhatsApp compressera la qualité de la vidéo pour réduire la consommation d'énergie et de données mobiles

Vous l'aurez compris, vous pourrez grâce à ce système trouver un certain équilibre entre la taille du fichier et la qualité de la vidéo, en fonction de vos besoins (autonomie restante et quantité de données mobiles à disposition). Notez que par défaut, WhatsApp déterminera la qualité ou la taille en mettant en œuvre une compression vidéo si cela est jugé nécessaire. Mais bien entendu, vous serez libre de choisir l'option qui vous convient par les trois précédemment citées.

Pour l'instant, cette fonctionnalité est en cours de développement et elle n'est toujours pas accessible aux utilisateurs, qu'ils soient sur la bêta ou non. De fait, aucune date de déploiement n'est à l'ordre du jour. Mais si l'on se fie à la manière de procéder de WhatsApp, cette fonctionnalité devrait arriver prochainement sur la bêta pour des tests grandeur nature, avant d'être éventuellement proposée à l'ensemble des utilisateurs. Il faudra donc faire preuve de patience avant d'en pouvoir en profiter.

Source : WABetaInfo