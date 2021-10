WhatsApp : son mode picture-in-picture sur Android va vous séduire

WhatsApp, la plateforme de chat appartenant à Facebook, travaille sur de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt déployées pour l’application Android. La messagerie devrait notamment améliorer le mode picture-in-picture.

WhatsApp dispose depuis quelque temps maintenant d’un mode picture-in-picture. Pour ceux qui ne le savent pas, celui-ci vous permet de lire des vidéos partagées depuis Instagram, Facebook et YouTube sans quitter le chat. Ainsi, il est possible d’utiliser d’autres applications de votre smartphone tout en continuant à regarder les vidéos de vos conversations WhatsApp.

D’après les informations découvertes par WABetaInfo, WhatsApp prévoit d’apporter des améliorations significatives à sa fonctionnalité picture-in-picture. En effet, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, la nouvelle barre de contrôle vous permettra de mettre rapidement la vidéo en pause ou de la reprendre, mais il existe d'autres fonctions pratiques telles que l'ouverture de la vidéo en mode plein écran ou encore une croix pour la fermer.

Avec l'ancienne version, il fallait taper sur la vidéo pour que ces boutons s'affichent, et ils disparaissaient au bout d'un moment. En leur donnant leur propre espace, vous les aurez toujours à portée de main. Pour les vidéos YouTube en particulier, vous pourrez également utiliser deux options en mode plein écran : “Regarder plus tard” et “Partager”.

D’autres fonctionnalités vont bientôt arriver sur WhatsApp

En plus du nouveau mode picture-in-picture, WhatsApp devrait bientôt déployer un nouvel onglet “Collections” pour tous les utilisateurs professionnels du monde entier. Les utilisateurs pourront créer des “collections” pour organiser les éléments de leur catalogue.

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur la version bêta 2.21.22.3, qui est actuellement déployée pour tous les utilisateurs inscrits au canal de bêta du Google Play Store. On imagine qu’elles seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs à travers le monde. En plus de cela, on sait que WhatsApp va bientôt vous permettre de mieux gérer vos sauvegardes, et pourrait proposer à ses utilisateurs du cashback sur les paiements dans certaines régions du monde.

Nous savons aussi déjà que WhatsApp travaille sur des réactions aux messages avec des emoji, semblables à celles de Facebook et Twitter. Maintenant, la société travaillerait sur une option permettant aux utilisateurs de savoir quand quelqu'un réagit à leur message, mais on ne sait pas quand elle sera disponible.

Source : WABetaInfo