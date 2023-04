WhatsApp va enfin ajouter une fonctionnalité basique mais essentielle sur Android

Il était temps que WhatsApp règle ce petit problème : la messagerie teste actuellement la possibilité d’éditer ses contacts directement dans l’application. Déjà disponible sur iOS, cette fonctionnalité est encore absente sur les smartphones Android, obligeant les utilisateurs à ouvrir leurs contacts dans une autre fenêtre.

De mise à jour en mise à jour, WhatsApp n’a de cesse de s’améliorer et de peaufiner son expérience pour les utilisateurs. Dernièrement, nous avons eu droit à quelques petites révolutions, comme l’arrivée d’une barre de navigation au bas de l’écran ou la possibilité de verrouiller ses conversations avec son empreinte digitale. Mais malgré toutes ces optimisations, les utilisateurs attendent toujours une option qu’ils réclament depuis des années.

En l’occurrence, il s’agit ici des utilisateurs Android, puisque ceux sur iOS peuvent d’ores et déjà en profiter. Cette fonctionnalité n’est nulle autre que l’édition de contact au sein de l’application. À l’heure actuelle, il est encore nécessaire de sortir de celle-ci, puis de se rendre dans ses contacts pour effectuer les modifications. WhatsApp les prendra ensuite en compte et mettra à jour les informations.

WhatsApp va enfin permettre de modifier ses contacts plus rapidement sur Android

Autant dire que la chose n’est pas très pratique et qu’il est étonnant qu’une messagerie ne permette pas à ses utilisateurs d’effectuer cette manipulation en son sein. Fort heureusement, cela va sûrement bientôt changer. Une fois n’est pas coutume, le site WABetaInfo a fouillé dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android et y a trouvé la possibilité d’éditer ses contacts.

La chose est somme toute très conventionnelle : il est possible de modifier le prénom et le nom du contact ainsi que son numéro de téléphone. L’application demande ensuite si l’on souhaite enregistrer ces données directement sur son smartphone ou sur son compte Google lié. Enfin, il est possible d’éditer quelques informations déjà entrées telles que la date d’anniversaire ou l’adresse mail.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité apparaît dans les versions 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 et 2.23.8.6 de la messagerie. On espère la voir déployée pour tous les utilisateurs d’ici peu de temps.

Source : WABetaInfo