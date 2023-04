ChatGPT débarque officiellement sur Android avec le clavier SwiftKey de Microsoft

Microsoft SwiftKey Keyboard est un clavier gestuel pour les smartphones Android. Il apprend vos habitudes de rédaction et vos tics de langage pour « prévoir » et proposer les mots que vous allez écrire ensuite. Il va se révéler encore plus utile avec l'ajout d'un accès direct au chat de Bing.

Les développeurs de Microsoft sont allés encore plus vite que prévu. Nous vous parlions il y a six jours à peine de l’arrivée de ChatGPT dans le clavier Microsoft SwiftKey Keyboard pour smartphones Android. L’accès à Bing et donc à Bing Chat était alors réservé aux bêta-testeurs. Il semble que les retours d’expérience sont extrêmement positifs, puisque la firme de Redmond a décidé de soumettre son produit au grand public dès aujourd’hui.

En plus des habituelles corrections de bugs, Microsoft SwiftKey Keyboard version 9.10.10.5 propose un bouton d’accès direct au nouveau Bing qui, lui-même, offre de converser avec le chatbot maison, Bing GPT-4, lui-même basé sur ChatGPT (modèle de langage GPT-4). Selon les propres termes des concepteurs de l’application, « Bing dans SwiftKey inclut des fonctions de recherche, de chat et de changement de ton et donne un accès facile aux outils propulsés à l’IA ».

SwiftKey avec ChatGPT sort de bêta, pour les smartphones sous Android

Cette nouvelle version du clavier pour Android apporte également d’autres changements. Il est désormais possible de « rechercher des emojis dans plusieurs langues, dont l’arabe, l’anglais, l’allemand, l’italien, le portugais et l’espagnol ». Si vous n’avez jamais essayé SwiftKey, le clavier gestuel prédictif de Microsoft, nous ne pouvons que vous conseiller de lui donner sa chance. En plus d’être très facile à adopter et assez ludique — vous glissez votre doigt d’une lettre à l’autre, et votre smartphone « devine » le mot que vous voulez saisir ensuite —, il offre des possibilités de paramétrage quasi infinies.

Microsoft est à nouveau l’entreprise à suivre du moment. Depuis qu’elle a lourdement investi dans OpenAI et le développement de ChatGPT, l’entreprise intègre l’Intelligence artificielle dans tous les produits et services de son catalogue, qu’il s’agisse de Windows 11, de Microsoft 365, OneNote, ou même dans la sécurité informatique, avec Security Copilot.

Source : MS Power User