WhatsApp : vous pourrez bientôt utiliser l’application pour payer des commerçants

WhatsApp, la célèbre application de messagerie détenue par Meta, introduit une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de payer les entreprises directement par le biais de l’application.

Dans un message publié sur Facebook, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité, qui permettra aux utilisateurs de « payer les entreprises locales directement dans un chat WhatsApp ». Cette initiative devrait offrir aux utilisateurs une expérience de paiement transparente et sécurisée, leur permettant d'effectuer des achats de bout en bout dans l'application.

Selon l'annonce de WhatsApp, la nouvelle fonctionnalité sera disponible pour un petit nombre d'entreprises dans un premier temps, avec un déploiement plus large prévu dans les mois à venir. Comme souvent avec les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, on s’attend à ce que le déploiement soit très lent. Le test n’est pour l’instant effectué qu’au Brésil.

Lire également – WhatsApp va enfin ajouter une fonctionnalité basique, mais essentielle sur Android

WhatsApp veut simplifier les paiements sur son application

Jusqu'à présent, les utilisateurs de WhatsApp ne pouvaient effectuer des transactions que par l'intermédiaire du service de paiement de l'application. Des restrictions réglementaires empêchaient la plateforme de proposer des achats directement auprès des commerçants. Les entreprises étaient donc obligées d'utiliser un service de paiement tiers pour générer des liens de paiement, ce qui n'était pas une expérience transparente ni pour le commerçant ni pour l'acheteur.

Désormais, les utilisateurs pourront effectuer des paiements en utilisant des cartes de débit, de crédit et prépayées Mastercard et Visa émises par de nombreuses banques participantes. Pour accepter ces paiements, les entreprises peuvent lier à leur compte un fournisseur de services tel que Cielo, Mercado Pago ou Rede. Ces entreprises ont déjà mis en place l'infrastructure technique nécessaire aux paiements de pair-à-pair sur WhatsApp au Brésil.

Si WhatsApp a choisi le Brésil pour tester sa fonctionnalité, c’est parce que l’entreprise a annoncé en 2020 que plus de 5 millions d'entreprises dans le pays utilisaient la plateforme. La nouvelle fonction de paiement de WhatsApp représente donc une avancée significative pour la plateforme et pour les petites entreprises au Brésil, et on espère qu’elle arrivera un jour chez nous.