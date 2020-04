WhatsApp montrera bien de la publicité, mais ce n’est pas pour tout de suite

WhatsApp finira tôt ou tard par montrer de la publicité, mais ce ne sera pas pour de suite. Facebook se serait d’abord fixé pour priorité d’unifier ses applications de messagerie, ce qui repousserait cette perspective de quelques années.

WhatsApp montrera-t-il bientôt de la publicité ? Après avoir suggéré la possibilité que des publicités viennent s’insérer entre les conversations, Facebook a créé la surprise en dissolvant ses équipes en charge du projet.

Or une enquête de The Information donne un nouvel éclairage sur ce choix soudain, et ce qu’il signifie vraiment pour l’arrivée de publicités à terme dans l’application de messagerie. On apprend ainsi que Facebook a toujours pour objectif de mettre à terme des publicités dans WhatsApp.

WhatsApp : la publicité n’est plus le chantier le plus prioritaire

Néanmoins la firme préfère d’abord se consacrer à un chantier plus prioritaire : unifier ses applications de messagerie Facebook Messenger, WhatsApp et peut-être également Instagram. Un projet qui, à en croire The Information, est plus conséquent qu’il n’y paraît.

L’effort pourrait ainsi s’étaler sur plusieurs années, avant que Facebook ne repasse à l’offensive sur la monétisation. Outre les allégations de The Information, des cadres de Facebook ont tenu le même discours à nos confrères de Engadget. Soulignant que la publicité sur WhatsApp est « une opportunité de long terme ».

En croisant les données de WhatsApp comme le numéro de téléphone avec les données connues de Facebook, la plateforme se dotera vraisemblablement de moyens techniques précis pour délivrer aux utilisateurs de la publicité ciblée. Même si en Europe, Facebook sera sans doute contraint de rendre ces croisements un peu moins efficaces à cause du RGPD.

Que pensez-vous de l'arrivée de publicités dans WhatsApp. Seriez-vous prêt à payer un abonnement pour continuer à utiliser l'application sans publicités ?

