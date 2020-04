Android : l’enregistrement des appels arrive bientôt, mais pas pour tout le monde

La fonction d’enregistrement des appels vocaux de Google Téléphone débarque bientôt, mais ne sera pas disponible pour tout le monde. Nos confrères du site Engadget ont réussi à mettre la main sur un document de la firme, avec plusieurs précisions sur le sujet. Il faudra par exemple détenir obligatoirement un smartphone sous Android 9 au minimum pour en profiter.

En début d’année 2020, Google annonçait que Google Téléphone allait bientôt être capable d’enregistrer les appels vocaux. Nous voici quelques mois plus tard, et d’après les blogueurs du site XDA-Developers, la fonctionnalité est d’ores et déjà en cours de déploiement en Inde sur certains smartphones Nokia. De fait, il est fort probable que cette feature soit bientôt disponible en France et dans les autres pays du monde.

Récemment, Google a posté par mégarde sur le net un document qui revient sur les conditions d’utilisation de l’enregistrement des apppels. Avant que le document soit retiré, les journalistes du site Engadget ont eu le temps de faire une capture. Ainsi, selon le dossier de Google, les utilisateurs devront impérativement posséder un smartphone sous Android 9 ou plus récent pour profiter de cette fonctionnalité.

En outre, l’application Google Téléphone devra être à jour sur « un smartphone compatible et dans un pays ou une région qui la prennent en charge ». Seulement, le document ne précise pas quels sont les appareils et les pays concernés. Enregistrer un appel semble très simple. Il suffit d’ouvrir l’application, de passer ou de recevoir un appel et d’appuyer sur le bouton d’enregistrement.

À lire également : Google Card – la carte de débit de Google pour concurrencer l’Apple Card

Consentement de toutes les parties obligatoire

Comme le mentionne le document, lors d’un premier enregistrement, l’utilisateur doit avant tout demander l’accord de toutes les parties en présence : « Quand vous commencez à enregistrer, les autres parties entendent un message les informant que l’appel sera enregistré. Quand vous stoppez l’enregistrement, les autres parties entendent un message les informant que l’enregistrement a pris fin ». Autre précision, il serait vraisemblablement impossible d’enregistrer l’appel tant que votre interlocuteur n’a pas décroché, quand l’appel est en attente ou en sourdine, ou si vous avez commencé une conférence téléphonique.

Tous les enregistrement sont stockés sur la mémoire interne du smartphone et non dans le cloud de Google. Il sera possible d’y accéder directement depuis l’application Google Téléphone dans l’onglet « Récents ». Les utilisateurs pourront supprimer, écouter à nouveau ou partager sur le net les enregistrements. Enfin, le document ne précise pas de date de lancement global pour cette fonctionnalité mais étant donné sa disponibilité en Inde, cela ne devrait plus tarder.

À lire également : Google Meet multiplie les nouvelles fonctionnalités pour enterrer Zoom

Source : engadget