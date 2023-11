Non, il n’y aura pas de publicités dans WhatsApp… enfin pas vraiment

Dans une interview, le patron de WhatsApp a laissé entendre que de la publicité pourrait bientôt être ajoutée à son application. Mais pas de panique : ce dernier a pris soin de préciser que celle-ci ne serait pas envahissante. À commercer par l’espace messagerie, qui serait normalement épargné.

S’il y a bien une annonce que les utilisateurs ne souhaitent jamais entendre, c’est bien l’arrivée de publicités dans leur application favorite. Or, si Meta a depuis bien longtemps franchi le pas sur Facebook et Instagram, allant jusqu’à récemment proposer un abonnement payant pour s’en débarrasser, WhatsApp a jusque là toujours été épargné. Mais plus pour longtemps. Peut-être.

Tout a commencé avec une interview de Will Wathcart, PDG de WhatsApp, pour le journal brésilien Folha de S. Paulo. Lorsqu’on lui demande quelles sont les principales sources de revenus de l’application, ce dernier ouvre timidement la porte. Pour lui, tout commencera par l’onglet Communautés. Et devrait y rester.

WhatsApp s’intéresse à la publicité, mais d’abord pour professionnels

« Nous pouvons offrir à ces entreprises des services payants supplémentaires, par exemple en les aidant à diffuser des publicités sur Facebook ou Instagram », commence ce dernier, en mettant avant son service « click-to-WhatsApp », qui permet d’ouvrir l’onglet Communautés de l’entreprise. Une solution « beaucoup plus facile que de créer un site web », selon lui.

Certes, mais qu’en est-il de véritables encarts publicitaires au sein de WhatsApp ? Dans un premier temps, Wathcart se veut rassurant. Il n’y aura jamais, selon ses dires, de publicités dans la boîte de réception des utilisateurs. « Nous ne pensons pas que ce soit le bon modèle. Lorsque les gens ouvrent leur boîte de réception, ils ne veulent pas voir de publicités », martèle-t-il.

Oui, mais… « Il pourrait y avoir des publicités à d’autres endroits », ajoute-t-il. « Par exemple, les Communautés pourraient faire payer un abonnement, ils pourraient être exclusifs aux membres payants, ou les propriétaires pourraient vouloir promouvoir le canal. »

Pas de publicités dans l’onglet principal de votre messagerie donc — du moins, pas dans un avenir proche. Si vous n’utilisez jamais l’onglet Communautés, vous ne serez pas impacté par cette intégration, si tant est qu’il y en ait une un jour. Ceci dit, difficile de ne pas penser que la porte Pandore vient, peut-être, d’être ouverte.

Source : Folha de S. Paulo