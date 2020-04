Zoom passe à la version 5.0 : la mise à jour renforce enfin la sécurité des conversations !

Zoom passe à la version 5.0 via une nouvelle mise à jour qui concrétise nombre de promesses de la firme autour de la sécurité de sa plateforme. Notamment un chiffrement plus fort et des mots de passe pour rejoindre les conversations.

Zoom est devenue l’application de visioconférence la plus populaire du marché depuis le début du confinement. Ce véritable coup de projecteur a néanmoins fait apparaître quelques failles de sécurité que la firme a promis de rapidement corriger. En passant à la version 5.0 Zoom en corrige un certain nombre – même si, comme vous allez le voir, tout n’est pas encore parfait.

Zoom 5.0 : il reste du travail

Le plus gros changement qu’apporte cette version est sans aucun doute le chiffrement. Celui-ci passe au standard AES 256-bit GCM. Ce qui devrait aider à rendre le contenu des conversations plus difficile d’accès par des acteurs malveillants. Pour autant, il ne s’agit toujours pas de chiffrement de bout en bout.

Ce qui signifie que des pirates peuvent encore intercepter des données à divers points du réseau Zoom – pour peu qu’une nouvelle faille soit découverte, par exemple. Les professionnels ont néanmoins à leur disposition une nouvelle option appréciable : il est désormais possible de choisir par quel pays vos appels transitent.

De quoi couper court aux craintes de certains experts face au fait que certains appels passent par la Chine. Par ailleurs, pour éviter que n’importe qui puisse rejoindre une conversation de groupe, ces dernières sont désormais protégés par défaut par un mot de passe pour la plupart des utilisateurs, dont les détenteurs d’un compte de base, Pro et éducation.

Les enregistrements dans le cloud requièrent également un mot de passe par défaut. Les comptes administrés par une organisation peuvent définir le niveau de complexité des mots de passe requis pour ses conversations. Pour pousser la sécurité encore d’un cran pour les entreprises, les « salles d’attente » sont proposées par défaut lors de la création d’une conversation.

Ce qui permet de vérifier une dernière fois qui rejoint le groupe. L’administrateur d’une conversation bénéficie par ailleurs d’un nouveau menu sécurité qui rassemble toutes les options de cette catégorie, auparavant dispersées dans divers menus de l’application.

Zoom explique que la nouvelle version sera déployée à partir de la semaine prochaine. Pour installer la mise à jour de Zoom, il suffira alors de passer par le Play Store ou l’App Store sur les iPhone. Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas passer par les magasins d’application officiels, vous pourrez également installer la dernière version de l’APK de Zoom en cliquant sur le lien ci-dessous :

Télécharger la dernière version de l’APK de Zoom sur APKMirror