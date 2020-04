WhatsApp : vous pourrez bientôt appeler en vidéo jusqu’à 7 personnes en même temps

WhatsApp permettra bientôt d’appeler jusqu’à sept personnes lors des appels vidéo et audio, contre quatre participants au total actuellement.

Vous trouvez fâcheux de ne pouvoir participer qu’à quatre à un appel vidéo et audio sur WhatsApp ? Appeler jusqu’à 7 personnes est désormais possible et ce, grâce à la bêta 2.20.133 sur disponible sur Google Play pour Android et l’édition 2.20.50.25 pour iOS sur TestFlight. Néanmoins, il est nécessaire que tous les utilisateurs possèdent ces versions bêta pour en profiter, cette fonctionnalité n’étant pas disponible dans la version stable de WhatsApp.

La fonctionnalité est déjà disponible dans la bêta de WhatsApp

L’augmentation du nombre de participants aux appels sur WhatsApp est testée en bêta pendant le confinement, alors que les utilisateurs d’applications de communication sont de plus en plus nombreux. Les conversations jusqu’à 8 participants permettent à l’application de rester compétitive face à la concurrence, notamment Skype, Zoom ou FaceTime pour les appareils iOS.

Mark Zuckerberg assure tout mettre en œuvre pour que WhatsApp fonctionne parfaitement en pleine période d’affluence. Depuis le début du confinement, la fréquentation du service a été multipliée par deux. Un constat également dressé par les opérateurs alors que le fondateur de Facebook précise que le trafic quotidien sur WhatsApp est supérieur à celui du Nouvel An. Avec l’extension du nombre de participants aux appels, le défi sera de maintenir les serveurs à flot, malgré les difficultés que pourrait de son côté connaître Facebook en termes de ressources humaines avec la mise en place du télétravail dans la société.

Dans le même temps, WhatsApp renforce sa lutte contre la propagation d’infox. Le transfert des messages est limité à une conversation tandis que ceux ne venant pas de contacts connus sont marqués pour être repérés plus aisément.

Aucune date n’est avancée quant à la version stable de WhatsApp qui propose les appels vidéo et audio jusqu’à 8 participants, même s’il est fort probable que cette édition soit très prochainement déployée sur les smartphones des 2 milliards d’utilisateurs de l’application de chat.

