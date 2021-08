WhatsApp : la modification des messages vocaux arrive bientôt

WhatsApp va bientôt permettre de réécouter et de modifier ses messages vocaux avant de les envoyer. Déjà aperçue dans la dernière bêta de l’application sur Android, la fonctionnalité apparaît désormais sur les versions Windows et macOS. Sa version finale devrait être déployée dans les prochaines semaines.

Les équipes de développement de WhatsApp ne chôment pas en ce moment. Bien qu’étant l’une des applications de messagerie les plus populaires, celle-ci conserve encore quelques petits défauts bien agaçants qu’il convient de corriger. La recherche de message, notamment, est une fonctionnalité que l’on attend depuis un petit moment maintenant. D’autres se révèlent également très pratiques, comme la possibilité de choisir la qualité des vidéos avant de les envoyer.

Justement, le choix semble être au cœur des préoccupations des prochaines mises à jour. On vous parlait il y a quelque temps d’une fonctionnalité permettant de modifier ses messages vocaux après les avoir enregistrés. Déjà en cours de test sur Android, WhatsApp vient de déployer une nouvelle bêta sur ses applications Windows et macOS. En théorie, cela veut dire que son lancement final ne devrait plus tarder.

Enfin, on pourra modifier ses messages vocaux sur WhatsApp

À l’heure actuelle, le destin du message est scellé à partir du moment où le bouton est pressé. La seule manière de supprimer son message en cas d’erreur est d’effectuer une petite manipulation. Lors de l’enregistrement, il suffit de quitter la conversation. En revenant dessus, le message vocal est toujours présent, prêt à être envoyé. Ça fonctionne, mais ce n’est pas très pratique. La prochaine mise à jour sera donc la bienvenue.

Comme sur Android, on retrouve donc un bouton d’arrêt qui permet de stopper l’enregistrement d’un seul clic, pour ensuite le réécouter. Après évaluation, l’utilisateur peut décider ou non de l’envoyer. Un autre bouton permet en effet la suppression du message. Le tout s’accompagne de nouvelles animations en forme d’ondes sonores lorsque l’audio est en cours d’enregistrement.

On ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera disponible au grand public. On peut néanmoins raisonnablement tabler pour les prochaines semaines.

Source : WABetaInfo