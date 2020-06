WhatsApp : vous pourrez enfin rechercher des messages par date

WhatsApp s’apprête à introduire un filtre pour la recherche des messages. Vous pourrez remonter vos fils de discussion en allant à une date spécifique. Cette fonctionnalité très pratique vous permettra d’aller facilement jusqu’à plusieurs plusieurs années en arrière, et ce, en seulement quelques secondes.

WhatsApp propose de nombreuses fonctionnalités utiles, mais la fonction recherche est loin d’être son point fort. L’application dispose certes d’une barre de recherche permettant de retrouver des messages en fonction de mots-clés spécifiques, mais c’est le seul critère sur lequel on peut joueur. Aussi, il n’est pas facile de remonter le fil d’une conversation jusqu’à plusieurs mois, voire plusieurs années en arrière.

Il vous est surement déjà arrivé de passer des minutes interminables à défiler l’écran pour remonter vers des messages anciens. Un simple filtre de recherche en fonction de la date suffirait pourtant pour gagner un temps considérable. On pourrait prendre l’ascenseur temporel et se retrouver à une date lointaine en seulement quelques secondes. Cela parait tellement simple et indispensable qu’on se demande pourquoi WhatsApp ne propose pas une telle fonctionnalité jusqu’ici.

WhatsApp : remonter vos fils de discussion deviendra beaucoup plus facile

Mieux vaut tard que jamais. Le site WaBetaInfo nous apprend que la fonctionnalité arrive bientôt. « Étant en phase alpha du développement, elle n’est pas encore disponible pour le public, mais nous pouvons vous en montrer un aperçu », écrit le site dans son rapport. Une image nous offre un aperçu de ce à quoi cela ressemblera une fois que tout ceci sera activé.

Comme vous pouvez le voir sur la capture en fin d’article, une nouvelle icône en forme calendrier sera ajoutée lorsque vous utiliserez la fonction recherche dans une conversation WhatApp. Cliquer sur l’icône ouvrira un sélecteur de date, avec la possibilité de choisir un jour, un mois et une année spécifiques. Heureux, n’est-ce pas ? Mais pour l’heure, nous ignorons quand la fonctionnalité passera en bêta avant sa disponibilité pour le grand public.

Ce n’est pas la seule option en cours de développement pour WhatsApp. Une autre sera consacrée à la gestion de la mémoire de stockage de votre smartphone. Il s’agit d’un outil intégré à l’application qui permet de parcourir d’un regard panoramique tous les fichiers stockés dans le dossier WhatsApp avec leur poids : images, vidéos, notes vocales, fichiers audio, etc. Il sera ainsi possible de supprimer facilement les fichiers volumineux pour faire gagner de l’espace.

Source : WaBetaInfo