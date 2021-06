WhatsApp permet aussi d’envoyer des messages éphémères, une bonne raison de quitter Snapchat

Testés depuis plusieurs mois, les messages éphémères ou à visionnage unique popularisés par Snapchat sont enfin disponibles sur la dernière version bêta de WhatsApp. Une raison supplémentaire de rester sur la messagerie de Facebook.



Alors que WhatsApp se remet à peine de la polémique autour de ses nouvelles conditions d'utilisation, la messagerie instantanée aux deux milliards d'utilisateurs continuent de tester et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, à l'image de la prise en charge du multisupport ou bien encore de la possibilité de modifier ses messages vocaux avant les envoyer.

Et ce mercredi 30 juin 2021, les équipes de WhatsApp annoncent l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue sur la dernière version bêta 2.21.14.3 de l'application. Il s'agit évidemment des messages éphémères ou à visionnage unique, popularisés par un certain Snapchat. Le principe reste le même : les images et les vidéos envoyées à l'aide de cette fonction ne peuvent être ouvertes qu'une seule fois par le destinataire. En outre, il n'y a aucun aperçu média.

WhatsApp copie Snapchat avec les messages éphémères

Une nouvelle icône, matérialisée par le chiffre 1 entouré, est désormais présente dans la barre d'envoi. Il suffit d'appuyer dessus pour activer le mode “Visionnage unique”. Une fenêtre pop-up apparaîtra alors pour vous expliquer le principe si c'est la première fois que vous utilisez la fonctionnalité. Précisons d'ailleurs que votre destinataire sera également informé que la photo ou la vidéo disparaîtra après son ouverture.

Attention toutefois, il faut rappeler que cette fonctionnalité n'offre pas une sécurité parfaite. Les messages ont beau disparaître après un premier visionnage, votre destinataire peut très bien faire une capture d'écran de la photo ou de la vidéo, ou bien la filmer avec un autre téléphone. En d'autres termes, réfléchissez-y quand même à deux fois avant d'envoyer des données extrêmement sensibles comme des secrets militaires ou votre mot de passe Netflix.

La fonction est actuellement disponible sur la version bêta 2.21.14.3 de l'application de WhatsApp. Notez qu'il n'est pas nécessaire que votre interlocuteur soit sur la même version pour recevoir vos messages éphémères. Bon, il faudra toutefois être sur une version plutôt récente de l'appli, sous peine de voir l'avertissement suivant : “Vous avez un reçu un message, mais votre version de l'application WhatsApp ne le prend pas en charge”. Dans ce cas précis, l'utilisateur sera invité à mettre à jour son application.

Source : Android Police