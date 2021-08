WhatsApp : vous pourrez bientôt réagir aux messages avec des emojis

WhatsApp a été repéré en train de travailler sur les réactions aux messages pour permettre aux utilisateurs d'exprimer leurs émotions avec des emojis, en réponse aux messages qu'ils reçoivent sur l'application.

Actuellement, la seule façon de répondre à un message WhatsApp est d'envoyer un message. Cela pourrait bientôt changer, selon les informations obtenues par WABetainfo. D’après eux, WhatsApp travaillerait actuellement à introduire une fonctionnalité de réactions aux messages avec des emojis, longtemps après ses principaux concurrents. En effet, WABetaInfo a partagé une capture d'écran d’un message laissant entendre que la fonctionnalité est en préparation, et que l’application doit être mise à jour.

Les réactions aux messages avec des emojis n'ont rien de nouveau et ont fait partie de nombreuses plateformes de messagerie un certain temps, que ce soit sur iMessage, Google Messages, Messenger ou encore Instagram. Pourtant, bien que WhatsApp soit l’application de messagerie la plus populaire du monde, celle-ci n’avait jusqu’à présent jamais proposé cette fonctionnalité.

À lire également : WhatsApp teste des messages éphémères qui s’effacent après 90 jours

Les réactions par messages arrivent bientôt sur WhatsApp

Puisque WhatsApp est la propriété de Facebook, il n’est pas étonnant de voir cette nouvelle fonctionnalité arriver sur son service de messagerie, puisqu’elle est déjà disponible sur Messenger et Instagram. On imagine d’ailleurs que son fonctionnement sera similaire, et qu’il faudra appuyer sur un message pour pouvoir réagir avec un emoji. Plusieurs choix d’emoji devraient être disponibles, avec un bouton qui permettra de sélectionner un emoji personnalisé parmi tous ceux disponibles sur votre smartphone.

Cette fonctionnalité ne va pas révolutionner le fonctionnement de WhatsApp, mais elle pourra vous faire gagner du temps si vous souhaitez simplement approuver ce qu'un contact a dit, ou même servir de sondage rudimentaire dans les discussions de groupe.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand WhatsApp compte rendre disponible la fonctionnalité pour tous, mais on imagine qu’elle arrivera d’ici quelques semaines. En attendant, on sait que WhatsApp travaille également sur une application pour iPad. Le service de messagerie n’a jamais été disponible sur les tablettes d’Apple, alors que celles-ci sont pourtant les plus populaires au monde.

Source : WABetaInfo