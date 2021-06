WhatsApp va permettre de modifier un message vocal avant de l’envoyer, c’est confirmé

WhatsApp va bien permettre à ses utilisateurs d'écouter et de modifier leurs messages vocaux avant de l'envoyer. Un aperçu de cette future fonctionnalité est d'ailleurs apparu dans la dernière version beta de l'application de messagerie instantanée sur Android. On vous explique comment tester cette nouveauté dès maintenant.

Malgré les tumultes de ces dernières semaines et les revirements successifs concernant les nouvelles conditions d'utilisation, les développeurs de WhatsApp continuent de travailler sur des nouveautés. Bientôt, l'application de messagerie va laisser les utilisateurs changer la vitesse de lecture de leurs messages audio.

Ce n'est pas tout. Les équipes de WhatsApp travaillent aussi sur une option qui va permettre d'écouter et de modifier des messages vocaux avant de les envoyer. Cette fonctionnalité, encore en cours de développement, a été aperçue dans une version preview de WhatsApp sur iOS le mois dernier.

WhatsApp sur Android permettra d'écouter et de corriger un message vocal avant envoi

Plus récemment, le site WABetaInfo a découvert la présence de cette option dans la version beta 2.21.12.7 de WhatsApp sur Android. Les développeurs de Facebook ont donc commencé à travailler sur l'option, évoquée sous l'appellation “examiner un message vocal”, pour les smartphones Android.

La nouveauté fonctionnera sur Android de la même manière que sur iOS. Lors de l'enregistrement d'un message vocal, il suffira d'appuyer sur la touche stop. Le message vocal ne sera pas supprimé automatiquement. Vous pourrez l'écouter et décider si vous souhaitez l'envoyer malgré tout.

Comme le souligne WABetaInfo, l'option est encore en cours de développement. Néanmoins, l'interface et le fonctionnement de celle-ci semblent particulièrement au point. In fine, on peut s'attendre à ce que la fonctionnalité de vérification des messages vocaux soit intégrée rapidement dans une mise à jour destinée à la version stable de WhatsApp sur Android.

Pour avoir la chance de tester cette fonctionnalité dès maintenant, il est possible d'installer l'APK de la beta de WhatsApp via un site comme APK Mirror. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android.

Source : WABetaInfo