WhatsApp devrait bientôt être disponible sur tablettes Android et iPad

WhatsApp pourrait prochainement arriver sur nos tablettes, une chose demandée de longue date par les utilisateurs. Cette nouvelle version est en effet disponible pour les bêta-testeurs.

WhatsApp, le service de messagerie le plus utilisé au monde, arrivera-t-il un jour sur tablettes Android et sur iPad ? Il semblerait qu’une telle version soit dans les tuyaux, selon le site WABetaInfo, toujours très bien informé.

En effet, les versions 2.22.21.6 et 2.22.21.6 du logiciel renferment des déclinaisons tablette. C’est la première fois qu’une telle chose est mise en avant. Auparavant, Meta s’est toujours refusé à ne serait-ce qu’évoquer la possibilité de porter son service sur les ardoises tactiles.

La version tablette fonctionnerait de pair avec la version smartphone

WhatsApp nécessitant un numéro de téléphone, la version tablette fonctionne en étant liée avec l’application téléphone. Pour connecter sa tablette, il suffit de scanner un QR Code apparaissant à l’écran avec son smartphone. En faisant cela, l’utilisateur a accès à la messagerie comme si il l’utilisait de manière classique. Il sera possible d’envoyer des messages ou de passer des appels via ce biais. L’intérêt est évidemment de bénéficier d’un plus grand confort à l’utilisation, un grand écran étant bien plus lisible qu’un petit.

Cette version tablette n’est encore qu’au stade de la bêta. Si tout se passe bien, elle devrait être déployée pour le grand public d’ici quelques semaines. Une excellente nouvelle pour les adeptes de tablettes qui souhaitaient exploiter pleinement leur terminal. Disponible que sur Android, WhatsApp pourrait bientôt arriver sur iPadOS.

WhatsApp continue de s’améliorer au fil des mises à jour. L’application évolue par petites touches, sans révolution majeure à chaque fois. Ces derniers mois, plusieurs fonctionnalités intéressantes ont été déployées, comme la possibilité d’enfin masquer son statut en ligne afin de rester discret. Il est aussi maintenant possible de modifier le contenu d’un message envoyé. Plus encore, l’arrivée des communautés permet de créer de larges groupes que l’on peut subdiviser en plusieurs chats distincts, à la manière de Discord. Bref, l’arrivée de WhatsApp sur tablettes n’est qu’une nouveauté parmi d’autres, le service évoluant constamment au fil des mois.

Source WABetaInfo