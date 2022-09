WhatsApp : la modification des messages envoyés est en phase de test sur Android

WhatsApp est en train de tester une fonctionnalité qui permettra de modifier le contenu des messages envoyés. Seuls les abonnés au programme Google Play Bêta sur Android sont actuellement en mesure de la tester.

La rumeur court selon laquelle WhatsApp s’apprêterait à déployer une mise à jour qui permettra de modifier les messages envoyés. Maintes fois annoncée, toujours retardée, la possibilité de modifier ses messages après envoi dans WhatsApp est une fonctionnalité qui, si elle venait à être réellement implémentée, constituerait une grande révolution dans le monde de la messagerie instantanée. Réclamée à cor et à cri par la communauté des utilisateurs, elle n'est pour l’instant qu’en bêta dans le programme Google Play Beta.

Les utilisateurs de WhatsApp le savent : modifier un message après l’avoir envoyé est pour l’instant impossible. Si vous êtes pris de remords ou que vous réalisez que vous avez fait une faute de frappe, le seul moyen de rattraper la situation est d’effacer le message d'origine. Les utilisateurs d’un smartphone sous Android ayant accès aux bêta du programme Google Play pourront tester cette fonctionnalité ô combien utile : la modification de message.

Modifier les messages WhatsApp est plus complexe qu'il n'y paraît

Combien de temps aurons-nous pour changer un message ? Personne n’est encore en mesure de le préciser, mais il y a fort à parier qu’il faudra agir vite. En effet, laisser la possibilité aux utilisateurs de remonter toutes leurs conversations et de les modifier serait d’une part déroutant pour les interlocuteurs, mais également trop exigeant en ressources matérielles pour la compagnie. En 2020, WhatsApp traitait plus de 100 milliards de messages quotidiens.

Malgré sa simplicité apparente, cette fonctionnalité est si complexe à implémenter que seul iMessage la propose, avec des limitations. Il faut non seulement posséder un iPhone récent, mais il faut de plus qu’il tourne sous la toute dernière version du système d’exploitation pour mobiles d’Apple, iOS 16. Plus simplement, des applications comme Telegram, Signal et autres Facebook Messenger se contentent de laisser les utilisateurs effacer leurs messages, sans limitation de temps. Les destinataires verront également quels messages ont été changés. Aucune information n'est encore disponible quant à la disponibilité pour tous de la modification de message. Il ne fait aucun doute qu'elle remportera un grand succès auprès des deux milliards d'utilisateurs de WhatsApp.

Source : WABetaInfo