WhatsApp : découvrez la nouvelle interface pour supprimer les fichiers inutiles

WhatsApp permettra bientôt de libérer plus facilement de l’espace de stockage sur les smartphones. Le site WaBetaInfo présente plus en détail la nouvelle interface de gestion des fichiers. Celle-ci permet de supprimer des messages, photos, vidéos et autres fichiers volumineux.

WhatsApp est une application gourmande en espace. Les gigaoctets s’entassent très rapidement, surtout si vous participez à plusieurs chaînes de discussion. L’application de messagerie dispose d’une section assez limitée dédiée à l’utilisation du stockage. Le site WaBetaInfo a repéré il y a quelques semaines des traces d’une refonte totale de l’interface.

WhatsApp : vous pourrez faire le ménage plus facilement

Deux mois après, les choses ont pas mal évolué. Nous avons désormais un meilleur aperçu de ce à quoi ressemble la nouvelle interface. Elle accueille de nouveaux indicateurs et des options qui offrent plus de flexibilité dans la gestion des fichiers envoyés et reçus. Tout d’abord, la première section affiche un graphique en barres qui sert de jauge pour vérifier l’espace utilisé par WhatsApp ainsi que le nombre de Go libres.

La jauge s’affiche en deux couleurs différentes pour distinguer l’espace occupé par les médias d’une part et les autres types de fichiers d’autre part. La deuxième section comporte les principales nouveautés de l’interface. Elle liste les fichiers les plus volumineux ainsi que les fichiers transférés, avec un aperçu des images, des vidéos, mais aussi des audios pour vous permettre de sélectionner plus facilement les fichiers à nettoyer.

La dernière section contient quant à elle la liste des différents chats. Toutes les discussions (contacts et groupes) sont affichées avec à côté l’espace occupé sur la mémoire. Vous avez la possibilité de sélectionner un chat spécifique puis supprimer les messages, photos, vidéos ou audios qu’il comporte. Ce nouveau menu est toujours en cous développement et devrait être proposé aux bêta-testeurs très prochainement.

Ce n’est pas la seule fonctionnalité qui devrait arriver dans les prochaines semaines. WhatsApp permettra bientôt d’utiliser le même numéro sur plusieurs smartphones. Et pour y arriver, l’application prépare une nouvelle manière de synchroniser les conversations simultanément sur différents appareils. Cette approche de mise à jour de l’historique est indispensable étant donné les messages sont stockés en local et non dans le Cloud.

Source : WaBetaInfo