PS4, PS5 : comment faire apparaître les trophées masqués ?

Vous avez fini le mode histoire d’un jeu, mais vous n’avez débloqué que la moitié des trophées ? Vous errez des heures durant dans un jeu sans savoir quoi faire parce que les trophées manquants sont masqués ? Si vous êtes, comme nous, en quête de trophée en platine pour flatter votre égo de gamer sur le PlayStation Network, mais qu’un satané trophée de bronze manque encore à l’appel, voici un tutoriel rapide qui va vous faire gagner beaucoup de temps !

Le système des trophées est une savante invention. Il augmente artificiellement la durée de vie d’un jeu en exploitant l’orgueil du joueur. Le principe est simple : en plus du but inhérent au scénario du jeu (délivrer une princesse, sauver la planète sinon la galaxie, débouter un tyran, retrouver d’adorables petits chats ou fabriquer de délicieux bonbons), les succès vous proposent de remplir des objectifs additionnels et facultatifs.

Certains s’obtiennent obligatoirement quand vous poursuivez votre partie. D’autres s’obtiennent en réalisant certaines actions. Sauter un certain nombre de fois sur la tête d’un ennemi. Obtenir un certain montant d’argent. Débusquer tous les trésors d’un certain type. Etc. Evidemment certains sont plus difficiles à obtenir que d’autres.

Prenons l’exemple de Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 5, par exemple. Vous avez « Rhino Rodéo », un trophée de l’histoire qui s’obtient après avoir battu le Rhino. Vous avez « Ce n’est que le début », un trophée d’accomplissement que vous obtenez en débloquant toutes les compétences. Ou encore « Un cadeau de Pete » qui s’obtient si vous recevez un cadeau de Peter Parker. Etc.

Les trophées sont ainsi classés en quatre catégories : bronze, les plus faciles, argent, pas très faciles, et or, plutôt difficiles (voire très difficile pour certains). La quatrième catégorie est « platine ». C’est le saint-graal du joueur jusqu’au-boutiste. Le trophée platine d’un jeu s’obtient en débloquant tous les autres trophées du jeu, tout simplement. Toujours dans Miles Morales, vous avez 50 trophées : 37 en bronze, 10 en argent, 2 en or et dernier en platine.

Pour rendre les choses un peu plus corsées, les développeurs utilisent de plus en plus la méthode du trophée masqué. Qu’est-ce que c’est ? C’est un trophée dont vous ne connaissez pas la méthode d’obtention. Vous les voyez dans la liste des trophées à obtenir, mais son logo est grisé et son objectif n’est pas inscrit.

Pour poursuivre avec notre exemple, sur les 50 trophées de Spider-Man Miles Morales, 21 sont cachés. Certains sont logiques, comme « Sous leur nez » qui s’obtient en arrêtant tous les laboratoires de Roxxon. D’autres un peu moins, comme « Pixels de poinçonnage » qui s’obtient en réalisant un Spectaculaire lors d’un défi de combat Spider-Training. Et d’autres sont carrément capillotracté (ce qui n’est heureusement pas le cas dans notre exemple).

Il est donc courant que certains joueurs reviennent dans un jeu terminé pour obtenir les derniers trophées manquants, notamment le « platine ». Mais c’est une vraie perte de temps que de vouloir un trophée sans savoir où chercher. Sony a donc implémenté une nouvelle fonctionnalité qui permet de dévoiler un trophée caché. C’est tout le but de ce tutoriel : vous apprendre à les découvrir pour, enfin, savoir comment les obtenir.

Notez qu’il existe plusieurs méthodes. Deux avec une console (PS5 ou PS4), une avec l’application pour smartphone (Android et iOS) et une via un navigateur Web, sur le portail PlayStation (accessible depuis Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc.). Nous allons toutes les aborder pour vous laisser le choix de la méthode. Certains préfèreront en effet consulter les conditions d’obtention d’un trophée directement avec le console, tandis que d’autres préfèreront ne pas sortir du jeu et consulter l’information sur un écran secondaire.

La méthode sur PlayStation 5

Commençons avec la nouvelle console de Sony. Vous avez besoin d’être connecté au PlayStation Network et donc d’installer la dernière version du firmware de la console si ce n’est pas déjà fait (ou si vous n’avez pas régler l’installation des mises à jour de façon automatique)

Si vous êtes sur le menu principal de la console, rendez-vous sur votre profil.

sur votre profil. Celui-ci est accessible en vous dirigeant sur votre avatar de joueur en haut à droite de l’écran

Choisissez la liste des trophées

Déplacez le curseur sur le jeu pour lequel vous souhaitez dévoiler un trophée masqué

le curseur sur le jeu pour lequel vous souhaitez dévoiler un trophée masqué Choisissez ensuite la carte du trophée

Appuyez sur Croix pour entrer dans la fiche détaillée du trophée

sur Croix pour entrer dans la fiche détaillée du trophée Appuyez sur Option pour afficher les informations.

En quittant la carte du trophée, celui-ci redevient masqué.

La méthode sur PlayStation 4

Continuons avec la console précédente de Sony. Vous avez ici aussi besoin d’être connecté au PlayStation Network et donc d’installer la dernière version du firmware de la console. Si ce n’est pas le cas, la console vous demandera de la télécharger et de l’installer.

Rendez-vous tout d’abord dans la liste des trophées. Deux méthodes pour cela.

tout d’abord dans la liste des trophées. Deux méthodes pour cela. La première est la plus rapide. Sur l’écran d’accueil (ci-dessus), à côté de l’icône de votre profil , se trouve celle des trophées.

, se trouve celle des trophées. Cliquez dessus pour accéder à la liste des jeux.

pour accéder à la liste des jeux. Choisissez celui qui vous intéresse et appuyez sur Croix pour obtenir sa liste des trophées.

La seconde méthode consiste à passer par le profil

Depuis l’écran principal de la PS4, déplacez vous jusqu’à l’icône de votre profil

jusqu’à l’icône de votre profil Appuyez sur Croix pour afficher vos informations.

Descendez le curseur jusqu’à Jeux.

le curseur jusqu’à Jeux. Appuyez vers la droite et faites défiler les icônes de jeu jusqu’à celui qui vous intéresse

vers la droite et faites défiler les icônes de jeu jusqu’à celui qui vous intéresse Appuyez sur Croix pour afficher sa liste des trophées.

Une fois la liste des trophées d’un jeu affiché, mettez en surbrillance celui qui vous intéresse

celui qui vous intéresse Appuyez sur Croix pour afficher les informations détaillées

Appuyez ensuite sur Carré pour dévoiler les détails du trophée masqué.

La méthode sur l’application PlayStation App (Android et iOS)

La troisième méthode utilise votre smartphone. Ici, il n’y a aucune différence entre iOS et Android, puisque l’application que nous utilisons ici est identique sur les deux systèmes d’exploitation.

Téléchargez PlayStation App sur l’AppStore ou le Play Store

PlayStation App sur l’AppStore ou le Play Store Ouvrez-là et connectez vous à votre compte PlayStation

Le premier onglet « Jouer » affiche votre activité récente

Si le trophée recherché fait partie d’un jeu récemment joué, tapotez sur ses trophées

Dans le cas contraire, tapotez sur votre icône de joueur

sur votre icône de joueur Puis tapotez sur votre liste de trophées obtenus

Vous arrivez sur la liste complète des jeux auxquels vous avez joué (PS5, PS4, PS3 et PS Vita)

auxquels vous avez joué (PS5, PS4, PS3 et PS Vita) Retrouvez le jeu du trophée recherché et tapotez dessus

Retrouvez le trophée masqué qui vous intéresse et tapotez dessus également

le trophée masqué qui vous intéresse et dessus également Tapotez sur « Afficher les informations masquées » pour obtenir le descriptif

Cette application permet donc d’accéder aux trophées, mais également à tout l’univers PlayStation : le blog officiel, le PlayStation Store, la bibliothèque de jeux (avec la possibilité de télécharger un titre directement sur une PS4, une PS4 Pro ou une PS5), d’envoyer un message à une Party ou de répondre à des demandes d’amis. C’est un excellent compagnon pour tous les joueurs PlayStation.

La méthode sur le web (My.PlayStation.Com)

Cette méthode est utile si vous n’avez pas accès à votre smartphone ou votre console. Il suffit d’un simple navigateur web pour y parvenir. Nous avons testé avec Chrome, Safari et Edge. Mais Firefox ou Opera font également l’affaire.

Rendez-vous à l’adresse My.PlayStation.com

à l’adresse My.PlayStation.com Connectez vous à votre compte PlayStation

à votre compte PlayStation Pour cela cliquez sur le bouton connexion

Entrez votre identifiant et votre mot de passe

votre identifiant et votre mot de passe Une fois dans votre compte, cliquez sur l’onglet Trophées

Choisissez le jeu dont vous souhaitez dévoiler le trophée

le jeu dont vous souhaitez dévoiler le trophée Cliquez sur le bouton « afficher les informations masquées ».

Si vous fermez la fenêtre, l’objectif sera à nouveau masqué.

Notez bien évidemment que le web pullule de sites Internet qui vous aident à trouver vos objectifs manquants sans que vous ayez besoin de fouiller dans les trophées masqués de votre compte. Il en existe même qui permettent de réaliser un suivi de votre progression. L’un des plus connus est PlayStationTrophies.org.