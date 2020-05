Waze indique enfin le chemin à suivre sur les routes à voies multiples, comme Google Maps

Waze indique désormais le chemin à suivre sur les routes qui comportent plusieurs voies. La version beta de l’application affiche en effet des flèches en haut de l’interface pour guider les automobilistes sur leur trajet. Avec cette nouvelle option, encore en cours de développement, Waze s’apprête enfin à rattraper son retard sur ses rivaux et sur Google Maps.

L’affichage des voies sur les routes comprenant plusieurs sorties débarque finalement sur Waze, rapportent nos confrères israéliens de GeekTime. Comme Google Maps ou Plans d’Apple, l’application de navigation va indiquer aux utilisateurs la voie qu’ils doivent emprunter. Pour l’heure, cette fonctionnalité est uniquement apparue dans la beta de l’application de navigation. Elle a été repérée par plusieurs usagers en provenance d’une poignée de pays différents, dont Israel ou la Hongrie.

Waze récupère une autre fonctionnalité de Google Maps

Cette fonctionnalité affiche en haut de l’écran de votre smartphone une série de flèches. Chaque flèche représente une sortie possible. Le chemin que vous devez emprunter est affiché en surbrillance afin d’éviter les méprises. Les signaux n’apparaîtront que lorsque vous serez à environ 500 m de la voie si vous roulez sur une route classique. Sur les autoroutes, les flèches apparaitront à peu près 1km avant la sortie afin de laisser plus de temps aux utilisateurs.

Waze s’apprête donc à rattraper son retard sur Google Maps et les autres applications GPS. Il y a pourtant plusieurs années que les utilisateurs de l’application demandent aux développeurs d’ajouter l’affichage des voies. Jusqu’ici, Waze a toujours préféré s’appuyer sur le contrôle vocal, craignant que les légendes visuelles sur l’application ne viennent distraire les conducteurs. Il semblerait que Waze ait finalement changé son fusil d’épaule.

Pour l’heure, on ignore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur Waze dans les commentaires ci-dessous.

