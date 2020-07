Google : une notification Android pour prévenir en cas de séisme

Google pourrait prochainement inclure les alertes concernant les séismes directement sur Android. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait d’abord être déployée en Californie puis partout dans le monde si elle prouve son efficacité.

Google songe à inclure une nouvelle fonctionnalité directement dans Android : l’envoi d’une alerte en cas de tremblement de terre. Le site 9to5Google indique en effet que la firme de Mountain View travaille sur la chose en prenant pour base l’application ShakeAlert développée par les autorités américaines.

L’idée serait d’envoyer une notification à tous les utilisateurs présents dans une zone sismique dès que la terre se met à trembler. Il est possible de signaler la catastrophe aux personnes situées à plusieurs kilomètres de l’épicentre avant que l’onde de choc ne les touche, à défaut de pouvoir prévoir les séismes.

Quelques secondes pour se mettre en sécurité

Comme l’indique l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis dans son application, être prévenu quelques secondes à l’avance peut permettre de vous mettre en sécurité et ainsi vous sauver la vie. C’est exactement ce que recherche Google avec cette application qui enverrait des notifications instantanément. La première serait une notification prévenant d’un tremblement imminent et sa puissance. La deuxième préviendrait d’un tremblement de terre qui a déjà eu lieu et indiquerait sa distance par rapport à vous.

Notons que pour ShakeAlert, l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis utilise des détecteurs un peu partout dans le pays. 9to5Google précise que cette application ne serait destinée qu’à la Californie dans un premier temps, mais qu’elle pourrait être étendue dans le futur. De même, elle serait directement incluse dans les services de Google sur Android et ne nécessiterait aucune installation.

Ce genre d’application est déjà utilisée par beaucoup de personnes en Californie, mais Google pourrait la rendre obligatoire. Ce n’est pas la première fois qu’un tel système voit le jour. Facebook envoie déjà des alertes de sécurité à ses utilisateurs depuis plusieurs années déjà, pour par exemple les prévenir d’un attentat et leur demander s’ils sont en sécurité. Certains états américains, comme Hawaï, envoient également des notifications SMS à ses habitants en cas de tsunami ou d’attaque étrangère.

Source : 9to5Google