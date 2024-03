Waze améliore la navigation et la sécurité sur son application avec cette nouvelle mise à jour

Waze, la célèbre application de navigation, s'apprête à lancer ce mois-ci une série de mises à jour qui amélioreront la sécurité et l'expérience de navigation de ses utilisateurs.

Waze vient d’annoncer une série de nouveautés qui arriveront bientôt sur son application. Ces mises à jour comprendront de nouvelles alertes pour les véhicules d'urgence, les limitations de vitesse, les dangers et les ronds-points, ainsi que des options améliorées les itinéraires.

L'une des principales mises à jour est l'alerte de véhicule d'urgence, qui informera les conducteurs à l'avance de la présence d'un véhicule d'urgence sur leur itinéraire, tel qu'une ambulance, un camion de pompiers ou une voiture de police. Cela aidera les conducteurs à dégager la voie et à éviter les collisions. L'alerte sera disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en France sur les appareils Android et iOS. Waze prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres pays prochainement.

Waze ajoute de nouvelles fonctionnalités sur son application

Une autre mise à jour de sécurité est l'alerte de limitation de vitesse, qui avertit les conducteurs en cas de changement ou de baisse de la limitation de vitesse sur leur itinéraire. L'application affichera un panneau de limitation de vitesse sur l'écran, ainsi que la distance jusqu'à la nouvelle limite. Les conducteurs pourront ainsi adapter leur vitesse et éviter les amendes. L'alerte de limitation de vitesse sera disponible ce mois-ci pour les utilisateurs d'Android et d'iOS.

Waze ajoutera également d'autres alertes de danger à son application, grâce aux contributions de sa communauté d'utilisateurs. Les conducteurs recevront bientôt des alertes pour les virages serrés, les dos d'âne et les péages sur leur itinéraire, en plus des alertes existantes pour les nids-de-poule, les passages à niveau, etc.

Pour améliorer l'expérience de navigation, Waze introduira des informations sur les voies de circulation dans les ronds-points. L'application indiquera aux conducteurs quelle voie ils doivent emprunter et quand ils doivent sortir du rond-point, en se basant sur les informations fournies par les autres utilisateurs de Waze.

Enfin, Waze aidera les utilisateurs à choisir leur itinéraire préféré lorsqu'ils voyagent. L'application affichera les mises à jour du trafic et les informations sur les retards pour chaque option d'itinéraire, ainsi que des suggestions d'itinéraires alternatifs si l'itinéraire préféré n'est pas idéal. Les utilisateurs pourront ainsi gagner du temps et éviter les embouteillages.