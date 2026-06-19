Waymo doit rappeler tous ses robotaxis, ils foncent tout droit dans des chantiers d’autoroute

Waymo traverse une nouvelle zone de turbulences avec ses voitures sans chauffeur. Le spécialiste de la conduite autonome vient de rappeler l'ensemble de sa flotte. En cause, un comportement particulièrement risqué sur les voies rapides.

waymo plus sur que humains
Source : Waymo

Les taxis sans conducteur s'imposent peu à peu dans plusieurs villes américaines. Ces véhicules circulent désormais sans personne au volant, guidés par un logiciel et une batterie de capteurs. La technologie progresse vite, mais elle reste perfectible et provoque parfois des situations délicates. Du côté de Tesla, le Cybercab vient justement de dévoiler ses caractéristiques officielles, preuve que la course aux robotaxis s'intensifie. Le secteur tout entier cherche toujours à fiabiliser des trajets totalement autonomes.

Waymo, la filiale de conduite autonome du groupe Google, fait pourtant face à un sérieux revers ces derniers jours. Plusieurs de ses taxis sans chauffeur ont adopté un comportement dangereux sur de grands axes. L'opérateur a donc décidé de retirer temporairement les modèles concernés. Cette mésaventure ravive les doutes persistants autour de la voiture autonome, alors qu'une déclaration de Tesla avait récemment fragilisé tout le discours sur les robotaxis.

Waymo rappelle près de 4 000 robotaxis qui fonçaient dans les voies fermées

Waymo rappelle donc une grande partie de sa flotte de taxis autonomes. Selon l'avis officiel publié par l'agence de sécurité routière NHTSA, 3 871 véhicules équipés du système de cinquième génération sont visés. Dans certaines conditions, ces taxis pénétraient à vitesse élevée dans des zones de travaux fermées. Le logiciel ne reconnaissait pas les panneaux de fermeture ou privilégiait mal l'évitement d'autres dangers. Les autorités précisent que ce défaut augmentait nettement le risque de collision sur les axes rapides.

Deux séries d'incidents ont déclenché cette procédure, à Phoenix en avril puis dans la baie de San Francisco en mai. Sept voitures avaient notamment roulé entre les cônes d'une voie en chantier. Aucun blessé ni décès n'a heureusement été recensé. La correction passera par une simple mise à jour logicielle, déployée sur l'ensemble des modèles concernés. Ce nouvel épisode survient moins de deux mois après un rappel similaire, lié cette fois à des routes inondées. La marque garde malgré tout le cap et prévoit toujours de lancer son service à Londres cette année.


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