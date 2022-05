VPN : pourquoi cette offre de NordVPN est la meilleure du moment

On ne présente plus NordVPN qui est le leader du marché des VPN en France. C'est une solution complète, rapide et polyvalente pour ceux qui souhaitent sécuriser efficacement leur connexion Internet. Et pas besoin de casser la tirelire pour profiter de ses fonctionnalités qui incluent un outil anti-malware.

Les VPN sont de plus en plus populaires, comme l'atteste la forte augmentation de leur usage en France ces dernières années. La tendance va très certainement se poursuivre en 2022 et si vous comptez prendre un abonnement VPN et cherchez une solution de bonne qualité à bas prix, nous vous recommandons de regarder de près l'offre NordVPN du moment.

Déjà parce qu'il s'agit de l'un des tout meilleurs VPN du marché. Pour naviguer en tout anonymat et surtout protéger vos activés en ligne, recherchez avant tout un fournisseur de confiance. Et parce qu'il jouit d'une solide réputation dans ce domaine, NordVPN bénéficie de la confiance de millions d'utilisateurs dans le monde. Ensuite, le rapport qualité-prix de l'offre est l'un des plus attractifs.

Comment profiter de l'abonnement NordVPN à 2,89 € par mois ?

L'abonnement VPN mensuel chez NordVPN est facturé 10,49 € par mois. Mais il y a une bonne nouvelle : vous n'avez pas à payer aussi cher. Il suffit d'opter pour un abonnement longue durée. En l'occurrence celui de 2 ans qui coûte 87,48 €, soit 2,89 € par mois. Cette durée est proposée uniquement pour les nouvelles souscriptions.

À échéance, vous basculez automatiquement sur l'abonnement annuel qui est facturé au même prix. En d'autres termes, pour les 24 premiers mois, vous payez 2,89 € par mois au lieu de 7,29 € par mois. Cela correspond à une réduction de 60% qui est tout de même non négligeable.

Quels sont les atouts de ce VPN ?

Pour ce qui est des caractéristiques, NordVPN offre des débits très confortables pour vos différents usages d'Internet. C'est l'un des critères importants pour choisir un bon VPN. Il dispose de plus de 5000 serveurs dans 60 pays, ce qui vous offre des possibilités de choix variées. Vous pouvez par ailleurs utiliser ce VPN sur jusqu'à 6 appareils simultanément.

NordVPN dispose par ailleurs de son propre protocole de tunneling : le NordLynx qui assure une protection renforcée de vos communications grâce notamment à un chiffrement AES-256. Enfin, le logiciel dispose depuis peu d'une solution anti-malware intégrée. Celle-ci vous protège contre les menaces du web en scannant systématiquement les sites que vous visitez.

Le VPN analyse aussi les fichiers et pièces jointes que vous téléchargez de manière à détecter la moindre menace. Cela constitue un gros atout. Pour tout savoir sur cette solution, n'hésitez pas à consulter notre test de NordVPN où nous vous donnons notre avis sur le fournisseur.