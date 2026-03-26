Vous pouvez générer des chansons de 3 minutes par IA avec Gemini et Lyria 3 Pro

Google lance Lyria 3 Pro, son nouveau modèle d'IA de génération de musique. Il est capable de créer des chansons de plus longue durée que les versions précédentes, et est intégré nativement à plusieurs produits Google, dont l'assistant Gemini.

Le mois dernier, Google lançait son nouveau modèle Lyria 3, promettant aux utilisateurs de générer de la musique par IA à partir d'une simple invite. Quelques semaines plus tard, Lyria 3 Pro est déjà là. L'amélioration la plus notable est la possibilité de créer de véritables chansons d'une durée allant jusqu'à 3 minutes, alors que Lydia 3 était limité à seulement 30 secondes.

Lyria 3 Pro comprend aussi mieux la composition musicale, offrant une personnalisation et un contrôle créatif plus poussés. On peut désormais lui donner des consignes sur des éléments spécifiques du morceau, comme les intros, les couplets, les refrains et les ponts, ce qui n'était jusqu'ici pas pris en charge. Lyria 3 Pro est ainsi censé être capable de générer des transitions complexes.

L'IA musicale change de dimension avec Lydia 3 Pro

Avec Lydia 3, Google insistait sur le fait que son IA n'était pas prévue pour remplacer les professionnels de la musique, ou même leur servir d'outil, y voyant plutôt une fonctionnalité amusante pour le grand public. Lydia 3 semble clairement changer la donne et la firme incite les artistes à y recourir “pour élargir leurs horizons créatifs”. Il est précisé que le DJ français François K a utilisé Lyria pour créer un morceau bientôt disponible et que le producteur Yung Spielburg, lauréat d'un Grammy Award, y a eu recours pour composer la bande originale du court-métrage “Dear Upstairs Neighbors” de Google DeepMind.

Lyria 3 Pro est intégré nativement à Gemini, vous pouvez donc le tester à partir de l'assistant IA de Google, mais seulement si vous êtes un abonné payant. Le modèle est aussi disponible via Google AI Studio et l'API Gemini pour les développeurs d'applications tierces. Le service de création de vidéos Google Vids dispose également d'un accès direct à Lyria, pour gérer l'aspect audio au sein de la même plateforme. ProducerAI et Vertex AI ont également droit au support natif de Lyria 3 Pro. Le déploiement est actuellement en cours dans le monde entier.