La France est championne d’Europe de la vitesse de connexion Internet

Selon le dernier classement d'Ookla, la France est devant les autres pays d'Europe et bien classée mondialement pour sa connexion Internet. Voyons quels sont les débits moyens enregistrés dans le cadre de l'étude.

Nous ne sommes pas encore au 100 % fibre optique voulu par le gouvernement depuis quelques années déjà. Le chantier accumule les retards, obligeant certains opérateurs à retarder la fin du réseau ADSL, ou celle de la “fausse fibre” FTTB, qui passe aussi par du cuivre. Cela ne veut pas dire que le pays est totalement à la traîne par rapport à ses voisins. C'est même le contraire, que l'on regarde uniquement du côté de l'Europe ou du monde dans son ensemble.

Ookla, que vous connaissez sûrement sans le savoir via son célèbre outil Speedtest.net, se sert des données qu'elles enregistrent pour établir des moyennes de vitesse de connexion et, par extension, un classement par pays. Ce dernier est mis à jour régulièrement et il se trouve que la dernière mouture, datée de mars 2026, place la France en tête des pays européen. Elle n'a pas non plus à rougir face à ceux en dehors du Vieux continent.

La France est première au classement européen de la vitesse de connexion Internet

L'Hexagone affiche une vitesse de connexion moyenne en téléchargement de 352,35 Mbit/s. Juste derrière, l'Islande est à 347,30 Mbit/s. La troisième marche du podium est quant à elle occupée par la Suisse avec 292,56 Mbit/s.

Notez que la France est deuxième sur le téléversement, 273,45 Mbit/s. L'Islande est devant d'assez loin : 310,99 Mbit/s. Concernant le classement mondial, nous sommes proche de la médaille avec une 4e position collée à la 3e qui revient à Hong Kong et ses 352, 40 Mbit/s. Soit 0,05 Mbit/s de différence seulement.

Singapour domine sur la planète : 425,46 Mbit/s contre 384,54 Mbit/s aux Émirats Arabes Unis, en seconde position. Dans les faits, la vitesse de connexion des 10 premiers pays du monde a beau présenter des écarts parfois importants sur le papier, elle reste largement suffisante pour nos usages quotidiens. Et quand la fibre optique sera vraiment disponible partout en France, nul doute que nous grimperons d'une place ou deux dans le tableau de Speedtest.