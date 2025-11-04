Windows 95 n’est pas mort, vous pouvez désormais le lancer depuis un navigateur web, voici comment

Les plus nostalgiques se souviennent avec tendresse de Windows 95, la première version du système d'exploitation à effectuer une immense percée auprès du grand public. Aujourd'hui, ils peuvent revivre cette grande à l'aide d'un simple navigateur web. On vous explique comment vous y prendre.

Commençons par une nouvelle qui va piquer un peu : Windows 95 a 30 ans. Comme son nom l'indique, le mythique système d'exploitation de Microsoft est sorti le 4 septembre 1995 et depuis, le monde de l'ordinateur personnel n'a plus jamais été le même. Si le système d'exploitation a connu des hauts et des bas depuis cette époque, beaucoup considèrent encore Windows 95 comme l'une de ses meilleures versions jamais publiées.

Tant et si bien que de nombreux utilisateurs cherchent aujourd'hui à revivre cette époque bénie. Nous vous parlions il y a peu d'une méthode permettant de lancer Windows 95 depuis quel ordinateur sous macOS. Aujourd'hui, une autre solution est encore plus simple, et fonctionne théoriquement sur quel appareil à peu près récent ayant accès Internet. En effet, il ne suffit que d'un simple navigateur web pour lancer Windows 95.

Comment lancer Windows 95 depuis un navigateur

Tout comme il est possible d'émuler le fonctionnement d'une console de jeu vidéo, il est possible d'émuler un système d'exploitation pour PC – et en 30 ans, les ingénieurs ont eu le temps de se mettre à la tâche. Aujourd'hui, il existe bon nombre d'émulateurs x86 hébergés gratuitement sur Internet, certains étant même mis à disposition directement avec une image disque de Windows 95. Nous en avons sélectionné un pour que vous puissiez tester par vous-même :

Ouvrez votre navigateur de choix (Chrome, Edge, Firefox Opera…) Cliquez sur ce lien Attendez que Windows 95 démarre Cliquez sur OK si vous rencontrez des messages d'erreur Et voilà, vous êtes de nouveau sur Windows 95 !

Attention, il ne s'agit pas d'une “surcouche” Windows 95, mais bien un équivalent d'ordinateur virtuel. Vous ne pourrez donc pas, pour des raisons évidentes, lancer vos applications modernes ou même ouvrir les fichiers stockés sur votre machine depuis l'émulateur. Vous pourrez, en revanche, lancer une partie de Solitaire comme à l'époque, ce qui est une raison largement suffisante de tenter l'expérience.