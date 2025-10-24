Des icônes de Windows 95 sont encore présentes dans Windows 11, voici où elles se cachent

Des reliquats de Windows 95 continuent de vivre au sein de Windows 11. Parmi eux, on retrouve des icônes de bureau, qui sont donc vieilles de 30 ans et qui peuvent encore être utilisées.

Tous les jours de la semaine, Raymond Chen, ingénieur logiciel chez Microsoft, publie un petit article revenant sur une fonctionnalité présente ou passée de Windows sur son blog The Old New Thing. Récemment, il est revenu sur les icônes de bureau du fichier pifmgr.dll, introduites avec Windows 95.

Il explique que celles-ci ont été créées “pour le fun”, et qu'elles “n'étaient pas destinées à des programmes particuliers”. Elles étaient simplement mises à disposition des utilisateurs s'ils souhaitaient personnaliser un raccourci de bureau. La seule exception était le logo MS-DOS du Microsoft Disk Operating System, un système d'exploitation dépourvu d'interface graphique et réduit à une console en ligne de commande. Autrement, nous avions des dés, un ballon de football, des cartes, une pomme croquée (rappelant forcément Apple), un parapluie, un lapin, une voiture de course, des épées, une antenne parabolique et bien d'autres.

Les icônes de bureau de Windows 95 sont encore disponibles dans Windows 11, voici comment les activer

Il est probable que vous ne les ayez pas vus depuis belle lurette, voire que ce n'ait jamais été le cas si vous êtes d'une jeune génération. Mais sachez que ces icônes sont encore disponibles dans Windows 11. Voici la procédure à suivre pour les afficher et les appliquer à ses raccourcis de bureau :

Sur le bureau, cliquez droit sur l'icône que vous désirez modifier

Cliquez sur Propriétés

Rendez-vous dans le menu Raccourcis

Sélectionnez Changez d'icône

Remplacez l'emplacement dans la barre d'adresse par %SystemRoot%\System32\pifmgr.dll

Cliquez sur le bouton OK

Et voilà, la sélection d'icônes du fichier pifmgr.dll datant de Windows 95 apparaissent. Vous pouvez choisir celle qui vous convient et l'utiliser comme raccourci de bureau pour l'une de vos applications ou pour un dossier. De quoi donner une touche vintage à notre Windows 11 dopé à l'IA et faire vibrer notre fibre nostalgique. Alors, quelle icône vous fait de l'œil ?