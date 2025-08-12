Transformer votre document Microsoft Word en podcast ? Copilot l’a fait, voici comment

Entre Google et Microsoft, la guerre de l’intelligence artificielle continue de faire rage. Les deux entreprises déploient régulièrement des fonctionnalités IA similaires. La dernière en date ? Un outil pour transformer vos documents en podcast. Voici comment.

Ce n’est pas nouveau, Google et Microsoft se tirent la bourre dans la course à l’intelligence artificielle. Tous deux déploient régulièrement de nouveaux outils dopés à l’IA et similaires à bien des égards. Et ces derniers temps, la tendance en matière d’IA est aussi à l’audio.

Si ChatGPT-5 étend l’accès de son Mode Vocal Avancé à tous ses utilisateurs, les firmes de Mountain View et de Redmond misent sur un autre type d’audio : le podcast.

Transformez votre document Word en podcast grâce à Copilot

Vous n’avez pas envie de lire ce document titanesque pour vos études ou votre travail ? Les géants de la tech ont la solution pour vous : un résumé audio. Alors que Google a lancé Audio Overviews, une fonctionnalité basée sur Gemini qui permet à un utilisateur de transformer ses Google Docs en expérience d'écoute immersive et personnalisée, c’est maintenant au tour de Microsoft de présenter sa version de ce type d’outil. En effet, Microsoft vient d’intégrer un outil de génération de podcast reposant sur Copilot directement dans Word, afin de simplifier le processus.

Concrètement, l’IA maison de la firme de Redmond analyse votre document d’au moins 100 mots enregistré sur OneDrive ou SharePoint, le résume, le transforme en script de type podcast, puis le fait lire à deux voix – comme avec Audio Overviews, oui. Cette fonctionnalité transforme donc Word, d’après le Blog Microsoft 365 Insider, en une « expérience d'écoute agréable et facilitant la collecte d'informations ». En effet, vous pouvez régler la vitesse de lecture, la mettre sur pause, avancer ou encore reculer et même enregistrer l’audio sur OneDrive pour le (ré)écouter ou le partager.

L’outil est à la fois disponible pour les utilisateurs de Word pour le Web et pour ceux de Word sur Windows (version 2506 ou ultérieure) avec une licence Microsoft 365 Copilot :

Ouvrez votre fichier dans Word (pour le Web ou sur Windows).

Sélectionnez Copilot .

. Sélectionnez l’invite suggérée pour générer un aperçu audio ou saisissez une invite en ce sens telle que « Générer un aperçu audio à partir de ce document ».

pour générer un aperçu audio ou en ce sens telle que « Générer un aperçu audio à partir de ce document ». Vous souhaitez enregistrer l’audio ? Appuyez sur le bouton … , puis sur Enregistrer sur OneDrive .

, puis sur . Retrouvez les aperçus audio que vous avez déjà écoutés avec l’icône de menu Copilot, puis cliquez sur Historique des discussions en bas du volet.

Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible qu’en anglais, mais Microsoft travaille sur la prise en charge d’autres langues. Reste à déterminer, selon vos besoins et habitudes, si vous préférez la version de Google ou celle de Microsoft.