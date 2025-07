Votre montre connectée peut sûrement accueillir l’IA Gemini, voici comment le vérifier

Google poursuit l’expansion de son nouvel assistant Gemini sur les montres connectées. Plusieurs modèles plus anciens y ont désormais droit, à condition de remplir un critère essentiel.

Depuis plusieurs années, les montres connectées évoluent avec de nouvelles fonctions intelligentes et des designs plus travaillés. Depuis avril, on avait déjà repéré les premiers indices du remplacement de Google Assistant par Gemini sur certaines montres. Des utilisateurs avaient remarqué l’apparition du logo de l’IA sur la Galaxy Watch 7 ou la OnePlus Watch 2, signe d’une transition en cours. Cette évolution discrète révélait déjà la volonté de Google d’unifier ses interactions vocales autour d’un nouvel assistant plus performant. Après une première apparition sur la Galaxy Watch 8 et la Pixel Watch, l’appli arrive maintenant sur d’autres modèles, y compris des montres plus anciennes.

Gemini est prévu pour remplacer définitivement Google Assistant sur tous les appareils, y compris les montres connectées. Pour bénéficier de cette nouveauté, il suffit que la montre soit équipée de Wear OS 4 ou d’une version plus récente. Parmi les modèles compatibles, on trouve notamment les montres OnePlus, OPPO ou Xiaomi, comme la OnePlus Watch 2, même sans mise à jour logicielle récente. Une fois installé, l’IA désactive automatiquement l’ancien programme et devient l’unique assistant vocal actif sur la montre.

Gemini apporte un nouveau design et de nouvelles animations aux montres connectées sous Wear OS

Pour activer Gemini, il faut se rendre sur le Play Store directement depuis la montre et consulter la section « Gérer les applications ». Si l’option apparaît, l’installation est immédiate. Après la mise à jour, un nouvel icône avec l’IA apparaît dans le menu, tandis que les anciennes commandes Google Assistant disparaissent. Il reste possible d’assigner un bouton ou d’utiliser les commandes vocales « OK Google » ou « Hey Google » pour le lancer, même si la commande « Hey Gemini » n’est pas encore active.

Avec Gemini, il est possible de créer des minuteurs, programmer des alarmes ou interagir avec certaines apps comme Messages ou Calendrier. Les résumés de notifications ou l’accès aux apps tierces comme WhatsApp ne sont pas encore pris en charge. Visuellement, l’assistant adopte le design Material 3 Expressive avec des animations plus fluides et dynamiques. Pour ceux qui ne voient pas encore la mise à jour, il faudra patienter quelques semaines avant que Google la rende disponible sur tous les modèles compatibles.