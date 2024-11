Android s’apprête à accueillir cette fonction qui a fait ses preuves sur iOS 18

Vous êtes sujet au mal des transports ? Google développe une fonction visant à limiter les effets de la cinétose sur Android pour vous permettre d'utiliser votre smartphone dans un véhicule sans risquer la nausée.

Avec iOS 18, Apple a introduit sur ses iPhone une fonction permettant de lutter contre le mal des transports. Google a pris note et travaille déjà à l'implantation d'une telle fonctionnalité sur Android. La publication Android Authority a en effet repéré des lignes de code dans la version 24.46.30 de Google Play Services faisant référence à une option visant à réduire les effets de cinétose, trouble qui peut provoquer des nausées lors d'un déplacement à bord d'un véhicule.

Une description précise le fonctionnement de cette nouveauté, qui va “afficher des repères visuels pour atténuer le mal des transports”. La fonctionnalité serait baptisée en anglais Motion Cues, comme sur l'iPhone. On peut aussi s'attendre à ce qu'elle soit très proche de ce que propose iOS 18, avec des points noirs affichés à l'écran qui se déplacent dans la même direction que le véhicule. Cette méthode permet de réduire le conflit sensoriel provoqué par les informations contradictoires que vos yeux et vos oreilles internes envoient à votre cerveau, ce qui peut contribuer à supprimer en partie la sensation de malaise.

Après iOS, Android s'attaque à la cinétose

Une tuile Motion Cues pour une activation ou une désactivation rapide depuis les paramètres rapides d'Android a déjà été conçue et ajoutée au système. Mais la fonctionnalité en elle-même n'est actuellement pas disponible, toujours en cours de développement. On ne sait pas quand elle sera déployée, mais on peut espérer qu'elle sera largement accessible, et sans attendre Android 16 ou une autre version importante, puisqu'elle est pour l'instant intégrée aux Google Play Services. Cela signifie qu'elle pourrait être rendue disponible aux anciennes moutures d'Android et par le biais d'une mise à jour transparente.

Si elle est efficace, la fonctionnalité pourrait changer la vie de bien des utilisateurs, qui ne peuvent pas passer le temps sur leur smartphone en transport à cause de la cinétose. En attendant, sachez qu'une application gratuite KineStop est disponible sur le Play Store. Elle est notée 4,8/5 et d'après les avis, se montre plutôt efficace pour limiter les effets de mal des transports.

Source : Android Authority